Prof. dr. Doina Pleșca a discutat la Academia de Sănătate despre principalele provocări ale pediatriei românești: rata scăzută a vaccinării, creșterea infecțiilor sezoniere și problemele legate de infecțiile nosocomiale.
Prof. dr. Doina Pleșca, medic pediatru, președintele Societății Române de Pediatrie, a fost invitată la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.
Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate și jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Doina Pleșca ne-a vorbit despre:
"Pediatria reprezintă un eveniment de seamă în care suflarea românească pediatrică se adună. Noi, cei din conducerea Societății Române de Pediatrie, ne străduim să venim în fața colegilor noștri cu cât mai multe noutăți, oferind un program științific diversificat".
"Trebuie să menționăm infecțiile, alergiile și traumatismele. Astăzi, pediatrii din România sunt în mare parte cei care lucrează în spitale sau în ambulator, numărul lor nefiind mai mare de aproximativ 2.000–2.200 de specialiști".
"Ideal, acoperirea vaccinală ar trebui să fie de aproximativ 95% în rândul populației pediatrice. Anul trecut, însă, aceasta a fost sub 70%. Acum s-au făcut eforturi pentru a îmbunătăți această cifră".
"Pandemia ne-a creat mari dezechilibre: după o latență, virusurile cele mai frecvente – virusul sincițial respirator, virusul gripal, rinovirusurile și SARS-CoV-2 – și-au reluat activitatea".
"Trebuie să încurajăm raportarea reală a infecțiilor intraspitalicești. În România, dacă rata reală este de aproximativ 80 la 1000, sunt raportate doar 1-2 la mie, ceea ce nu reflectă realitatea".
Emisiunea apare joi, 2 octombrie, de la ora 18:00, pe:
Site-urile:
www.dcmedical.ro
YouTube:
https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539
https://www.youtube.com/@dcnewsromania
https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV
Facebook:
https://www.facebook.com/dcmedicalro
https://www.facebook.com/dcnews.ro
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu