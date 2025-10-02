€ 5.0837
Data publicării: 11:42 02 Oct 2025

EXCLUSIV Vaccinare și infecții: provocările pediatriei. Prof. dr. Doina Pleșca | Academia de Sănătate
Autor: Andreea Deaconescu

Prof. dr. Doina Pleșca a discutat la Academia de Sănătate despre principalele provocări ale pediatriei românești: rata scăzută a vaccinării, creșterea infecțiilor sezoniere și problemele legate de infecțiile nosocomiale.

Prof. dr. Doina Pleșca, medic pediatru, președintele Societății Române de Pediatrie, a fost invitată la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate și jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Doina Pleșca ne-a vorbit despre: 

  • Prioritățile și progresele Societății Române de Pediatrie

"Pediatria reprezintă un eveniment de seamă în care suflarea românească pediatrică se adună. Noi, cei din conducerea Societății Române de Pediatrie, ne străduim să venim în fața colegilor noștri cu cât mai multe noutăți, oferind un program științific diversificat".

  • Problemele principale din pediatria românească

"Trebuie să menționăm infecțiile, alergiile și traumatismele. Astăzi, pediatrii din România sunt în mare parte cei care lucrează în spitale sau în ambulator, numărul lor nefiind mai mare de aproximativ 2.000–2.200 de specialiști".

  • Prevenție și rata de vaccinare

"Ideal, acoperirea vaccinală ar trebui să fie de aproximativ 95% în rândul populației pediatrice. Anul trecut, însă, aceasta a fost sub 70%. Acum s-au făcut eforturi pentru a îmbunătăți această cifră".

  • Infecțiile sezonului rece și prevenție

"Pandemia ne-a creat mari dezechilibre: după o latență, virusurile cele mai frecvente – virusul sincițial respirator, virusul gripal, rinovirusurile și SARS-CoV-2 – și-au reluat activitatea".

  • Infecțiile nosocomiale și rezistența la antibiotic

"Trebuie să încurajăm raportarea reală a infecțiilor intraspitalicești. În România, dacă rata reală este de aproximativ 80 la 1000, sunt raportate doar 1-2 la mie, ceea ce nu reflectă realitatea".

