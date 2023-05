Ursula von der Leyen: Modelul de creștere economică centrat pe combustibilii fosili este ”învechit”

Vorbind la conferința Beyond Growth din Parlamentul European, Ursula von der Leyen a invocat raportul ”Limits to Growth” publicat de Clubul de la Roma în 1972, avertizând că ”creșterea economică veșnică” nu va fi posibilă pe o ”planetă finită”.

”Astăzi vreau să mă concentrez pe un punct pe care raportul l-a primit dincolo de orice îndoială: mesajul clar că un model de creștere economică concentrat pe combustibilii fosili este pur și simplu învechit”, a spus Ursula von der Leyen, potrivit Euractiv.

Conferința Beyond Growth, care are loc între 15 și 17 mai, este organizată la Parlamentul European sub conducerea lui Philippe Lamberts, copreședintele grupului verde din Parlament. Acesta reunește ONG-uri, cadre universitare și, în mare parte, grupuri politice progresiste.

În cadrul acestei conferințe, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a criticat și concentrarea actuală pe creșterea economică și modul în care aceasta este măsurată în mod obișnuit, prin indicatorul PIB.

”Știm că viitorul copiilor noștri depinde nu numai de indicatorii PIB-ului, ci și de bazele lumii pe care o construim pentru ei”, a spus președintele Comisiei adăugând că ”creșterea economică nu este un scop în sine”.

Comisia Europeană, previziuni bune pentru România. Economia noastră ar urma să înregistreze o creştere și în 2023, dar și în 2024

Comisia Europeană a îmbunătăţit luni estimările privind creşterea PIB-ului României în acest an şi anul viitor şi a menţinut proiecţia privind inflaţia pentru 2023, conform previziunilor economice de primăvară.

Economia românească ar urma să înregistreze o creştere de 3,2% în 2023 şi de 3,5% în 2024, potrivit Executivului european, care avertizează, însă, că întârzierile în implementarea PNNR ar putea reduce investiţiile. În previziunile de iarnă, Comisia Europeană estima un avans al PIB-ului României de 2,5% în 2023 şi de 3% în 2024.

Cât priveşte inflaţia, actualele estimări indică un nivel de 9,7% în 2023 şi la 4,6% în 2024, după ce, în previziunile anterioare, CE prognoza o inflaţie de 9,7% anul acesta şi de 5,5% anul viitor. Citește mai departe AICI.

