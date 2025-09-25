€ 5.0754
Data actualizării: 15:09 25 Sep 2025 | Data publicării: 14:34 25 Sep 2025

EXCLUSIV Urgențe ginecologice și sarcina cu risc. Dr. Ingrid Gheorghe (SANADOR), la DC Medical și DC News

Autor: Doinița Manic
Urgențe ginecologice și sarcina cu risc. Dr. Ingrid Gheorghe
 

Dr. Ingrid Gheorghe, medic primar Obstetrică-Ginecologie, ne-a explicat ce înseamnă sarcina cu risc, principalele urgențe obstetricale și cum pot fi prevenite complicațiile pentru mamă și făt.

Dr. Ingrid Gheorghe, medic primar Obstetrică-ginecologie, cu competențe în colposcopie, histeroscopie, chirurgie laparoscopică ginecologică, ultrasonografie obstetricală și ginecologică, la Spitalul Clinic SANADOR, ne-a vorbit despre ce înseamnă o sarcină cu risc și posibilele complicații.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Ingrid Gherghe, medic primar Obstetrică-ginecologie, ne-a vorbit despre:

  • Urgențe ginecologice

"Din păcate, uneori pot să apară complicații, iar dacă acestea nu sunt identificate la timp, pot duce la situații de urgență"

  • Sarcina extrauterină

"Există câteva măsuri pe care viitoarea mămică le poate lua pentru a reduce riscul unei sarcini extrauterine. Cu cât pacienta este mai puțin investigată înainte de sarcină, cu atât riscul poate fi mai mare. Infecțiile preexistente sarcinii, cum ar fi cele cu Chlamydia, Ureaplasma sau Mycoplasma, cresc riscul de sarcină extrauterină prin procesul inflamator pe care îl produc la nivelul trompelor uterine"

  • Urgențe obstetricale și non-obstetricale

"Este foarte important să investigăm toate aceste riscuri. La fiecare consult, gravidele primesc recomandări pentru analize specifice fiecărui trimestru"

  • Probleme fetale

"Intervențiile se doresc a fi cât mai aproape de termen. După 34 de săptămâni, plămânii bebelușului sunt suficient dezvoltați, iar riscul de intubație scade"

  • Riscuri legate de naștere și complicații

"Unele nașteri încep natural, dar se termină prin cezariană. Inclusiv în nașterea naturală și în cea cezariană pot apărea complicații"

