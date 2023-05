Uniunea Europeană recomandă statelor membre să pună capăt măsurilor de sprijin pentru preţurile la energie în 2023

"Toate statele membre ar trebui să elimine măsurile de sprijin în domeniul energiei, aflate în vigoare, până la finele lui 2023", a anunţat executivul comunitar în recomandările sale anuale, a căror îndeplinire are un impact asupra obţinerii de granturi europene de la Fondul de relansare.



"În situaţia în care noi majorări de preţuri la energie vor necesita implementarea de măsuri de sprijin, acestea ar trebui să fie concentrate pe protejarea gospodăriilor şi firmelor vulnerabile, să fie accesibile din punct de vedere fiscal şi să păstreze stimulentele pentru economisirea energiei", se mai arată în recomandările emise miercuri de Comisia Europeană.



Majoritatea statelor membre UE au introdus anul trecut diferite măsuri destinate să contracareze impactul preţurilor crescute la energie, după ce invadarea Ucrainei de către Rusia a dus la explozia preţurilor la petrol şi gaze.



În contextul actual, însă, când preţurile la energie sunt din nou la un nivel redus, un astfel de nivel de sprijin este nesustenabil şi ar însemna că multe state membre nu vor fi în măsură să îşi respecte limitele privind cheltuielile primare nete recomandate de Comisie în cadrul unei reforme a regulilor fiscale UE, care este negociată în prezent de guvernele statelor membre, scrie Agerpres.

Vezi și: Sancțiunile îngroapă economia Rusiei: Profitul Gazprom s-a prăbuşit cu 40% în 2022

Gigantul energetic rus Gazprom a anunţat marţi că în 2022 profitul său net a scăzut cu peste 40%, până la 1.266 miliarde ruble (15,77 miliarde dolari), de la 2.093 miliarde ruble în 2021, din cauza unei majorări a taxelor introduse în a doua jumătate a anului trecut, transmite Reuters.

În aceste condiţii, consiliul de administraţie al grupului controlat de statul rus a decis să nu mai plătească dividende pentru întregul an 2022, după ce în toamna anului trecut a plătit un dividend interimar de 1.208 miliarde ruble (15 miliarde de dolari) pentru rezultatele înregistrate în prima jumătate a anului 2022.



Imediat după acest anunţ, cotaţia acţiunilor Gazprom la bursa de valori de la Moscova a scăzut cu aproape 4%.



Anul trecut Occidentul a introdus mai mult runde de sancţiuni împotriva Rusiei şi companiilor controlate de statul rus, din cauza invaziei din Ucraina. Exporturile de gaze naturale ale Gazprom, o sursă importantă pentru veniturile companiei, nu au fost vizate în mod direct de sancţiuni însă volumul exporturilor s-a redus totuşi la jumătate, până la 101 miliarde metri cubi în 2022.



Directorul general adjunct de la Gazprom, Famil Sadygov, a precizat că în condiţiile în care dividendul interimar pe primul semestru a depăşit deja nivelul ţintă de 50% din profitul net, consiliul de administraţie a decis să lase dividendele pe întregul an la acelaşi nivel cu dividendul interimar.



"Nu am aşteptat pentru rezultatele pe întregul an ci am oferit acţionarilor oportunitatea de a primi, în avans, o sumă semnificativă. Datorită acestui fapt, dividendele primite au o valoare reală mai mare decât suma plătită la finele exerciţiului anterior", a spus Famil Sadygov.



Gazprom este cel mai mare producător mondial de gaze naturale şi unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul Rusiei.

Vezi continuarea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News