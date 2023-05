Sancțiunile îngroapă economia Rusiei: Profitul Gazprom s-a prăbuşit cu 40% în 2022

În aceste condiţii, consiliul de administraţie al grupului controlat de statul rus a decis să nu mai plătească dividende pentru întregul an 2022, după ce în toamna anului trecut a plătit un dividend interimar de 1.208 miliarde ruble (15 miliarde de dolari) pentru rezultatele înregistrate în prima jumătate a anului 2022.



Imediat după acest anunţ, cotaţia acţiunilor Gazprom la bursa de valori de la Moscova a scăzut cu aproape 4%.



Anul trecut Occidentul a introdus mai mult runde de sancţiuni împotriva Rusiei şi companiilor controlate de statul rus, din cauza invaziei din Ucraina. Exporturile de gaze naturale ale Gazprom, o sursă importantă pentru veniturile companiei, nu au fost vizate în mod direct de sancţiuni însă volumul exporturilor s-a redus totuşi la jumătate, până la 101 miliarde metri cubi în 2022.



Directorul general adjunct de la Gazprom, Famil Sadygov, a precizat că în condiţiile în care dividendul interimar pe primul semestru a depăşit deja nivelul ţintă de 50% din profitul net, consiliul de administraţie a decis să lase dividendele pe întregul an la acelaşi nivel cu dividendul interimar.



"Nu am aşteptat pentru rezultatele pe întregul an ci am oferit acţionarilor oportunitatea de a primi, în avans, o sumă semnificativă. Datorită acestui fapt, dividendele primite au o valoare reală mai mare decât suma plătită la finele exerciţiului anterior", a spus Famil Sadygov.



Gazprom este cel mai mare producător mondial de gaze naturale şi unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul Rusiei, scrie Agerpres.

Gazprom va majora la un nivel record gazele din facilităţile de stocare din Rusia

Compania rusă de stat Gazprom a anunţat joi că intenţionează în următoarea iarnă să majoreze rezervele de gaze naturale în capacităţile interne de stocare la un nivel record, în condiţiile declinului producţiei şi al exporturilor, transmite Reuters.



Rezervele operaţionale de gaze în facilităţile subterane de stocare ar urma să ajungă la 72,842 miliarde metri cubi, cu o capacitate zilnică maximă de 858,8 milioane metri cubi



Conform calculelor Reuters, livrările Gazprom au scăzut la 67 milioane metri cubi pe zi în perioada 1-15 mai 2023, de la 75,6 milioane metri cubi pe zi în aprilie.



Gazprom, care nu mai publică statistici privind propriile exporturi, nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta datele.



Livrările totale de gaze ruseşti via Ucraina şi gazoductul TurkStream, singura rută rămasă pentru combustibilul trimis din Rusia către Europa, au ajuns luna aceasta la aproximativ un miliard metri cubi.



Din această cantitate, aproximativ 412 milioane metri cubi, sau 27,5 milioane metri cubi pe zi, au fost trimişi prin TurkStream, fiind cel mai redus nivel începând din ianuarie, conform Reuters.



Livrările de gaze ruseşti către Europa s-au situat anul acesta la aproximativ 9,1 miliarde metri cubi, arată calculele Reuters, faţă de 62 miliarde metri cubi în 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News