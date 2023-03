"Unele femei fac compromisuri cu corpul lor". Andreea Bălan, despre momentele în care nu a cedat: Toate criticile m-au ambiționat. Uneori trebuie să faci și lucruri care nu îți plac

"Piedicile apar din exterior, dar depinde cum le privești tu. Când ești mai tânăr, privești piedicile ca șiconstrângeri, obstacole și este totul o dramă… Vai, ce a făcut respectiva persoană! După aceea, am învățat să le privesc ca pe niște lecții. Dacă mi se închide o ușă, intru pe geam, nu-i nicio problemă. Mi se închide geamul, intru pe celălalt geam. Și, în general, așa m-am ghidat în viață. Când mi s-a spus "NU”, am vrut să demonstrez că e "DA”. Mi s-a spus: "Nu ești bună!”. Ba da sunt! "Nu cânți suficient!” Ba da, vă arăt că eu cânt, îmi iau band și cânt. "Nu te îmbraci nu știu cum!”. Ba da, vă arăt că știu să mă și îmbrac și investesc în imagine încât să vă arăt că pot fi și stylish.

"Toate criticile m-au ambiționat să fiu mai bună"

Adică, întotdeauna, toate criticile și toate nu-urile m-au ambiționat să fiu mai bună. M-au ambiționat! Nu m-am lăsat pusă jos niciodată! Și fiecare experiență negativă, chiar și în partea personală, eu am luat-o ca pe o lecție. Ce pot să învăț din asta, unde am greșit. La un moment dat, în ultimii, am început să-mi asum că viața mea este făcută de mine și, dacă se întâmplă ceva negativ în ea, înseamnă că eu am atras acea situație prin gândurile mele și prin subconștientul meu. Pentru că am învățat despre spiritualitate, despre energie, despre puterea gândului și că noi manifestăm exact ceea ce avem în subconștient”, a spus Andreea Bălan la Fresh by Unica.

"Unele femei fac compromisuri cu corpul lor"

"Compromisuri sunt de tot felul! Unele femei fac compromisuri cu corpul lor, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul meu. (...) Depinde fiecare ce limită are! Am făcut poate emisiuni care nu mi-au plăcut, am cântat piese poate care nu mi-au plăcut, am mers în locuri care nu mi-au plăcut. Dar trebuie să faci uneori și lucruri care nu îți plac, de acest gen, ca să menții niște relații, niște momente și le faci pentru că așa trebuie. Nu poți să faci în viață chiar tot ceea ce vrei tu, numai ce vrei tu! N-are cum să funcționeze chiar așa! Poți să faci acest lucru de la un anumit nivel încolo, cum sunt acum. Dar, când ești mai tânăr, mai trebuie să asculți și de unul și de altul ca să fie bine!” a mai spus artista.

