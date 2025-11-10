Un student a înființat o clinică ilegală de medicină estetică: cifră de afaceri de peste 75.000 de euro

Deși nu și-a finalizat studiile, falsul medic a efectuat proceduri cu Botox și acid hialuronic, reușind să obțină o cifră de afaceri de peste 75.000 de euro în doar patru luni, conform Fanpage.

Clinica ilegală dintr-un apartament de cartier

Studentul, originar din provincia Catania, era înscris la facultatea de medicină de mai mulți ani, dar rămăsese în urmă cu studiile. În ciuda faptului că nu avea drept de practică, el a decis să își deschidă propria clinică de medicină estetică, improvizată într-un apartament.

Sub aparența unei afaceri legale, tânărul și-a obținut un cod de TVA specific unui comerciant ambulant, încercând astfel să-și acopere activitatea economică. În realitate, el efectua tratamente estetice complexe, inclusiv injecții cu Botox și acid hialuronic, substanțe care pot fi administrate doar de personal medical calificat.

Pacienți convinși de aparența profesionalismului

Mulți dintre „pacienții” care i-au trecut pragul nu ar fi bănuit că medicul lor era, de fapt, doar un student restant. Apartamentul fusese amenajat ca un cabinet medical: mese de tratament, instrumentar steril, cutii de mănuși și materiale sanitare, totul pentru a crea impresia unei clinici autentice.

Potrivit anchetei citate de publicația Fanpage.it, falsul medic își nota cu meticulozitate datele pacienților, tratamentele efectuate și tarifele aplicate. Prețurile variau în funcție de procedură, iar lista clienților era deja consistentă, dovadă că tânărul reușise să câștige încrederea unui număr considerabil de persoane.

Descoperirea poliției și dovezile găsite

Cazul a ieșit la iveală în urma unui control al poliției, care a descoperit clinica improvizată și a confiscat materialele medicale. În timpul percheziției, agenții au găsit ambalaje nedeschise de Botox și acid hialuronic, ace, canule, seringi, bandaje și chiar medicamente de proveniență străină, fără autorizație de la Agenția Italiană a Medicamentului (AIFA).

În coșurile de gunoi, anchetatorii au descoperit flacoane deja folosite, indicând că numeroase proceduri fuseseră efectuate. În plus, au fost identificate fișe cu date personale ale clienților și note contabile care arătau că cifra de afaceri depășise 75.000 de euro în primele patru luni ale anului 2025.

Ancheta continuă: cât de mult știau pacienții

Autoritățile italiene încearcă acum să stabilească dacă pacienții erau conștienți că tânărul nu era medic licențiat. Popularitatea clinicii ridică semne de întrebare privind nivelul de informare al clienților și ușurința cu care astfel de afaceri pot fi lansate în afara cadrului legal.

Tânărul a fost denunțat și este acuzat de exercitarea ilegală a profesiei medicale, o infracțiune gravă în Italia, pedepsită cu închisoare și amenzi consistente. Totodată, autoritățile fiscale investighează posibile fraude legate de veniturile obținute prin intermediul codului de TVA neconform cu activitatea desfășurată.

O afacere periculoasă sub masca esteticului

Cazul de la Catania scoate la iveală riscurile pe care le implică proliferarea clinicilor clandestine de medicină estetică, un fenomen tot mai frecvent în Italia. Substanțele utilizate în astfel de tratamente pot avea efecte secundare grave dacă sunt administrate incorect sau în condiții neigienice.

Deși studentul nu obținuse încă diploma, el reușise să transforme un apartament într-un „centru estetic” profitabil, demonstrând cât de ușor pot fi înșelate aparențele atunci când profitul devine mai important decât siguranța pacienților.

Ancheta rămâne deschisă, iar autoritățile italiene încearcă să identifice toți clienții care au apelat la serviciile clinicii ilegale, pentru a evalua eventualele consecințe medicale ale procedurilor efectuate de falsul medic.