Un șofer de autobuz se filmează când conduce și postează pe TikTok: Eu sunt șmecher de profesie. Conduc bine, să știi / video

Vieţile a mii de braşoveni care circulă cu autobuzele RATBV sunt de multe ori „în mâinile” şoferului TikTok-er, care, în loc să fie atent la drum şi la cum conduce, preferă să filmeze şi să distibuie clipuri amuzante pe reţelele sociale. Mai mult, omul se şi laudă cu isprăvile lui.

„Zic aşa, după mintea mea, să aveţi gjijă cum vă băgaţi, că eu stau pe TikTok. treaba voastră, vă băgaţi, vă riscaţi. Aşa că mai bine gândiţi-vă de două ori”, aşa sună clipul unui şofer RATBV filmat chiar în timp ce conducea autobuzul şi ieşea cu el din staţie.

Şi nu este singurul clip pe care şoferul în filmează în timp ce conduce, iar în autobuz sunt probabil zeci de călători. Mai mult, pe contul lui de TikTok putem vedea că şoferul nu filmează de ieri, de azi clipuri în timp ce conduce. Şoferul are câteva zeci de filmări, multe dintre acestea în timp ce se află la volan. Între ele sunt filmări amuzante legate de ceilalţi participanţi la trafic, dar nu numai.

În alt clip filmat tot când este la volan, se aude pe fundal: „Eu sunt şmecher de profesie, conduc bine, să ştii. Conduc foarte bine”. Iar în alt clip filmează chiar autospeciala de poliţie aflată în faţa autobuzului pe care îl conduce, în timp ce se afla la semafor.

Din clipurile postate de şofer, se pare că de cele mai multe ori bărbatul conduce un autobuz SOR, aflat pe linia 4.

„Conducerea societății a luat act de conținutul filmărilor postate și a dispus începerea unei cercetări interne. De asemenea, conducerea societății RATBV îi asigură pe călători cu privire la faptul că tratează cu maximă severitate actele de indisciplină ce pot avea impact asupra siguranței călătorilor”, a transmis Silviu Ştefan, purtătorul de cuvânt al RATBV, potrivit brasov.net.

Legea interzice un astfel de comportament la volan

Conform legii, în Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 la articolul 36 alin.(3) se interzice:

„Ținerea in mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video.”

Conform legii, nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție si se va sancționa cu aplicarea unui număr de 4 puncte de penalizare si de la 6 la 8 puncte amenda, între 870 şi 1.160 de lei.

„Tinerea in mana sau folosirea cu mâinile in orice mod, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate in mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevazut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcărea unei reguli pentru circulația vehiculelor.” – va duce la sancționarea conducătorului auto cu o amenda de la 4 la 5 puncte amenda (de la 580 la 725 lei) si suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioada de 30 zile, conform bizbrașov.

