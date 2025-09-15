Un român din Londra a făcut primul joc video cu peisaje românești. Cum arată Arkadian Days

Invitatul ediției de astăzi este Călin Butnaru, un tânăr român stabilit în Anglia ce și-a propus să ducă România în lumea jocurilor video. Călin are 27 de ani și trăiește în Londra de mai bine de 14 ani.

După ce a studiat filmul și cinematografia la Queen Mary University din Londra, tânărul și-a urmat pasiunea pentru imagine și poveste și a ajuns să fondeze propria companie de jocuri video. Recent, Călin a lansat Arcadian Days, primul joc video inspirat de peisajele rurale românești, de copilăria sa și de amintirile de la bunici.

În joc regăsim Munții Carpați, pădurile și dealurile României, dar și obiceiuri, tradiții și fragmente dintr-o lume autentică, transpusă într-o realitate alternativă.

Aflăm împreună povestea lui Călin și ce înseamnă să creezi, din Londra, un univers virtual cu suflet românesc.

Departe de România, o emisiune cu și despre românii din diaspora

Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, este în primul în rând o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare săptămână descoperim povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate, vorbim despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.



Pe lângă poveștile românilor stabiliți în afara granițelor, în cadrul emisiunii sunt uneori invitați și oficiali ai statului sau lideri politici care ne oferă informații relevante pentru cei din diaspora.

Emisiunea "Departe de România" se difuzează pe site-ul ȘtiriDiaspora, canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News TV, ȘtiriDiaspora și DC News.

