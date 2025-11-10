Un oraș din Europa s-a mutat cu aproximativ 5 km. Locuitorii se plâng că e cu 10 grade Celsius mai frig

Locuitorii se plâng că noua amplasare este cu 10 grade Celsius mai rece, iar experții vorbesc despre o greșeală majoră de planificare urbană: orașul a fost reconstruit într-un „tunel al vântului”, conform Dail Mail.

Un proiect uriaș, dar prost gândit climatic

Relocarea orașului Kiruna, un proiect început în urmă cu aproape două decenii, a fost prezentată drept o realizare istorică. Decizia a fost luată după ce compania minieră de stat LKAB a avertizat că exploatarea intensă a zăcămintelor de fier risca să destabilizeze vechiul centru.

Totuși, potrivit unui raport recent al Universității din Göteborg, noile planuri urbanistice nu au ținut cont de condițiile climatice locale. Orașul a fost mutat într-o vale, unde aerul rece se acumulează iarna, iar vânturile devin mai puternice.

„Noul Kiruna este un adevărat tunel de vânt”, afirmă unul dintre locuitori.

„Cunoștințele climatice nu au fost folosite”

Jennie Sjoholm, cercetătoare și specialistă în patrimoniu arhitectural, critică decidenții pentru lipsa unei abordări climatice în planificare:

„Știm de mult cum se comportă aerul rece în zonele arctice și cum se poate evita acumularea lui, dar aceste cunoștințe nu au fost aplicate.”

Ea explică faptul că străzile înguste și clădirile înalte ale noului oraș au amplificat efectul vânturilor și au blocat razele slabe ale soarelui de iarnă, accentuând senzația de frig.

În loc de soluții climatice, centre comerciale

Deși cercetătorii au avertizat asupra problemelor climatice, autoritățile locale au pus accentul pe dezvoltarea comercială. Noul plan urban include trei centre comerciale, o piață și o primărie modernă, inaugurată oficial în septembrie 2022.

Locuitorii spun însă că atmosfera orașului s-a schimbat radical. „E frumos, dar e un frig care te taie. Nu mai e Kiruna pe care o știam”, povestesc unii dintre ei presei suedeze.

Biserica, mutată cu viteză de 500 metri pe oră

Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale relocării a fost mutarea bisericii vechi de 113 ani, considerată un simbol al orașului. Construcția a fost transportată pe un convoi uriaș de remorci, deplasându-se doar 500 de metri pe oră.

Costurile uriașe, aproximativ 500 de milioane de coroane suedeze (52 de milioane de dolari) au fost acoperite de LKAB, compania care a declanșat întreaga mutare.

Nostalgie și adaptare în Cercul Polar

Deși relocarea a fost acceptată de majoritatea locuitorilor ca o necesitate, sentimentul de pierdere persistă.

„E un amestec de nostalgie și tristețe”, spunea Mia Mörtlund, o localnică intervievată de Sveriges Radio.

Arhitectul Mikael Stenqvist, implicat în proiect, a explicat pentru The Independent că mutarea unui oraș întreg este o provocare unică:

„Pentru majoritatea locuitorilor din Kiruna, relocarea este o parte din viață. Dar consecințele climatice arată cât de dificil este să reconstruiești un oraș în Cercul Polar.”