Un nou scandal în coaliție pe alegerile din București. USR bagă bățul prin gard după declarațiile umăr la umăr Băluță - Bujduveanu

Social-democraţii s-ar retrage din coaliţia de guvernare dacă PNL şi USR fac o alianţă pentru Bucureşti. O spune, de această dată, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă: ”O alianţă PNL-USR exclude ceva sigur: îl exclude pe PSD, pentru că trebuie să depăşim acest stadiu al ipocriziei. Nu putem să fim împreună, aşa cum şi preşedintele României a spus, într-o coaliţie şi să ne luptăm în timpul unei campanii electorale. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ne aducem aminte discursul pe care USR l-a avut de-a lungul timpului, care a afirmat că este inadmisibil, şi sunt convins că avea dreptate, ca puterea să fie doar într-o singură direcţie, este bine ca puterea să fie împărţită”. El a prezentat drept certă retragerea PSD din coaliția de guvernare, dacă PNL ar avea candidat comun cu USR la București.

Lângă el, se afla și primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Acesta a declarat, întrebat de jurnalişti despre o posibilă alianţă între PNL şi USR, că vede cea mai potrivită o alianţă guvernamentală în acelaşi format: "Eu văd posibilă, cel mai bine, o alianţă guvernamentală la fel, în acelaşi format. Cred că Guvernul are astăzi cea mai grea misiune şi trebuie cu toţii să susţinem măsurile guvernamentale, suntem în această alianţă patru partide, plus minorităţile, cu siguranţă toată lumea trebuie să aibă un cuvânt de zis".

Cătălin Drulă, cel care se vrea a fi candidatul USR la Primăria Capitalei, a reacționat: ”Să ameninţi stabilitatea ţării pentru un calcul de partid e şantaj politic pe spatele oamenilor. Alegerile nu sunt un privilegiu al PSD, sunt un drept al oamenilor şi nimeni nu are voie să îl trateze ca pe un calcul de partid. Nu te joci cu democraţia şi cu dreptul la vot. Domnul Băluţă şi PSD ar trebui să arate mai mult respect faţă de români şi faţă de bucureşteni”.



Deputatul USR a subliniat că alegerile nu reprezintă "o decizie de oportunitate" a Guvernului sau a unui partid, ci "o obligaţie legală", prevăzută în lege.

Nu este prima rundă a acestui scandal.

Și Sorin Grindeanu s-a referit, din nou, la subiect, într-o conferință de presă de astăzi, afirmând: "Nu e vorba de data alegerilor, este vorba despre această coaliţie, dacă ne dorim sau nu să meargă înainte. Şi am să mă explic. Nu are nimeni niciun fel de problemă dacă fiecare parte componentă din această coaliţie găseşte de cuviinţă să-şi scoată un candidat, să meargă înainte, să-şi facă programul, să discutăm în mod constructiv despre Bucureşti şi despre proiectele Bucureştiului. De asemenea, nu ne opunem în a avea un candidat comun al acestei coaliţii. Ceea ce credem - şi am mai spus acest lucru - credem că trebuie a fi evitat să existe combinaţii din acestea de câte doi din trei care să ducă la izolarea - eu vorbesc în numele PSD-ului - a PSD-ului în coaliţie. Acest lucru va duce, într-un final, la ridicarea gradului de instabilitate politică şi poate să ducă chiar şi la ruperea coaliţiei".

