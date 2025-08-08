Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui

Ciprian Ciucu propune o competiție deschisă între el și Cătălin Drulă pentru candidatura dreptei la Primăria Capitalei, cu dezbateri publice și un sondaj comun care să decidă candidatul final.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședinte al PNL, lansează o propunere de selecție a candidatului unic al dreptei pentru alegerile la Primăria Capitalei: o serie de dezbateri în pre-campanie, urmate de un sondaj realizat împreună de PNL și USR, care să stabilească cine rămâne în cursă.

Ideea vine într-un context în care Nicușor Dan a devenit președintele României, iar Cătălin Drulă și-a anunțat deja candidatura din partea USR pentru București.

Ciucu recunoaște, într-un interviu la News.ro, că ia în calcul propria candidatură, dar spune că decizia nu este încă luată. „Nu am luat încă această decizie. În această perioadă ştiu că sunt foarte mulţi din Bucureşti care se aşteaptă să candidez. Simt acest suport pe reţelele de socializare, în special, dar şi din propriul partid, mai ales la nivel naţional. Poate mai puţin pe Bucureşti, dar mai mult la nivel naţional”, afirmă el.

"Mă aşteptam să pună mâna pe cineva, cum a mai făcut în trecut. Eu nu am nevoie de asta"

În așteptarea rezultatelor unui sondaj de opinie comandat de el, edilul subliniază că decizia trebuie fundamentată pe date clare. Acesta consideră că este esențial ca PNL să intre în cursă cu un candidat credibil și dedicat. „E important ca Partidul Naţional Liberal să aibă un candidat pe Bucureşti. (...) Bucureştiul trebuie condus de cineva care înţelege problemele profunde ale oraşului, care are viziune şi forţa de a munci mult”.

Primarul Sectorului 6 a vorbit și despre experiența sa extinsă în administrația locală, evocând un deceniu de implicare directă în problemele orașului, începând cu mandatul de consilier general.

În legătură cu susținerea exprimată de președintele Nicușor Dan pentru Drulă, Ciucu spune că nu e surprins: „Mă aşteptam să pună mâna pe cineva, cum a mai făcut în trecut. Eu nu am nevoie de asta”. El subliniază că dorește să câștige voturile bucureștenilor pentru ce este el, nu pentru că 'mă ascund după pantalonii preşedintelui' ”.

Ciucu rememorează cum în 2016 nu a reușit să intre în competiția pentru Primăria Generală: "Ludovic Orban a pus mâna efectiv pe Nicuşor Dan"

Ciucu susține că punctele sale forte stau în realizările din Sectorul 6 și activitatea sa în Consiliul General, amintind că acolo s-a făcut remarcat politic. El avertizează asupra posibilității reale ca un candidat extremist să intre în turul final pentru București și spune că, în acest context, e necesară o analiză atentă din partea tuturor actorilor de dreapta. „Poate că va trebui ca şi eu, şi Cătălin Drulă să analizăm foarte bine ce avem de făcut - poate împreună - în aceste alegeri”.

Referindu-se la experiențele anterioare, Ciucu rememorează cum în 2016 nu a reușit să intre în competiția pentru Primăria Generală, iar în 2020, deși a participat la dezbateri interne cu Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, decizia a fost luată la nivel înalt. „Ludovic Orban a pus mâna efectiv pe Nicuşor Dan, l-a prezentat drept candidat şi am fost pus în faţa faptului de a accepta acea candidatură pe care am susţinut-o cu toată convingerea”.

Acum, el spune că nu vrea să renunțe la o eventuală candidatură doar din calcule de strategie, pentru că parcursul său profesional îl recomandă. „Am un cursus honorum, dacă mi se permite să fac o analogie cu Imperiul Roman”.

Ciucu vrea competiție cu Drulă. Câștigătorul dezbaterilor și sondajelor devine candidatul dreptei pentru București

Ciucu subliniază și un aspect statistic: în istoria recentă, niciun primar de sector nu a reușit să devină primar general. El vede în acest fapt o barieră nedreaptă în fața unor candidați care au crescut politic prin administrație locală, nu din rândul miniștrilor sau „vedetelor din societatea civilă”.

Întrebat dacă ar avea șanse mai mari decât Drulă într-un eventual vot direct, edilul propune o soluție: o „competiție în doi”, pozitivă, urmată de un sondaj comun. „O serie de două-trei dezbateri, finalizate cu un sondaj de opinie comandat în comun, ar putea să rezolve această dilemă.”

El insistă asupra caracterului constructiv al unei asemenea competiții, menționând că ultima campanie electorală a câștigat-o fără atacuri la adresa contracandidaților. „Nu mi-ar fi frică absolut deloc de această variantă!”

Ciucu exprimă dorința de a colabora cu USR în continuare, indiferent de cine va candida, și reamintește că și în trecut a lucrat bine cu reprezentanții acestui partid. Deși simte sprijin din partea PNL la nivel național, spune că nu simte același entuziasm din partea organizației bucureștene conduse de Sebastian Burduja, conform News.ro.

