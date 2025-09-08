Grindeanu, avertisment către USR și PNL: Atunci, PSD este obligat să ia decizii nedorite!

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că o candidatură comună la Primăria Capitalei a PNL - USR ar izola PSD și, astfel, ar forța partidul să ia ”decizii nedorite”.

"Am spus următorul lucru, dacă PNL și USR merg pe o zonă de candidatură comună, este evident că se dorește ca PSD să fie trimis într-o zonă de izolare, ceea ce ne arată, de fapt, o anumită politică, pe care am vrea să o evităm. În schimb, eu am văzut declarația președintelui Nicușor Dan, care a fost de acord că lucrurile trebuie să fie așezate și discutate. Asta nu înseamnă că fiecare partid poate să aibă candidatul său, dar să nu oferim această zonă, această politică, ce ar duce la izolarea PSD. Atunci, PSD este obligat să ia decizii și nu ne dorim acest lucru", a declarat Sorin Grindeanu.

"Contează mai mult izolarea politică a PSD decât termenul legal pentru organizarea unor alegeri la Primăria Capitalei?", a întrebat un jurnalist.

"Contează lucrurile pentru bucureșteni, nu ce vrea Cătălin Drulă sau USR. Contează ca bucureștenii să aibă un proiect pentru București, de această dată, bine așezat. Contează să se întâmple lucruri pentru bucureșteni, e mai important asta decât decât Cătălin Drulă sau Ciucu sau ceilalți. Spun că, din acest moment, din perspectiva noastră, cel mai important lucru este să existe un program așezat pentru bucureșteni", a răspuns Sorin Grindeanu.

