Un bombardier rusesc Su-24 s-a prăbuşit în regiunea Rostov la granița cu Ucraina - Foto în articol

"Pe 9 octombrie, în regiunea Rostov, la aterizarea după un zbor de antrenament, o aeronavă Su-24 s-a prăbuşit. Echipajul s-a catapultat" - a precizat sursa citată.

Aceasta a clarificat că nu au existat distrugeri la sol. "Echipajul a fost evacuat pe aerodromul de bază de către serviciul de căutare şi salvare. Nu există nicio ameninţare pentru sănătatea piloţilor" - a adăugat sursa din cadrul serviciului de presă al Districtului Militar de Sud, subliniind că zborul a fost efectuat fără muniţie, scrie TASS, conform Rador.

Foto

Today at 11 in the morning, the Russian Su-24M bomber crashed near the Sibyrka farm in the Rostov region



It is reported that the aircraft was intended for training flights and had no weapons, the pilots managed to eject. The details of the incident are being investigated. pic.twitter.com/yxuurcLs8m