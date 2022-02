Un bărbat a încasat peste 30 de ani pensiile părinților morți. A fost prins când tatăl lui ar fi împlinit 100 de ani

Pretinzând că părinții lui sunt în viață, un bărbat din Irlanda a încasat pensiile acestora timp de 33 de ani. Din 1987 și până în 2020, când tatăl său ar fi trebuit să împlinească 100 de ani, bărbatul a beneficiat de aproximativ 530.000 de euro.

Donal O'C., în vârstă de 58 de ani, a fost prins atunci când autoritățile au vrut să-i recompenseze tatăl care urma să împlinească 100 de ani. Serviciile de asistență socială au făcut verificări suplimentare și, pentru că nu au putut să-i dea de urmă, au luat legătura cu poliția, spitalele locale, medicii de familii, dar și alte instituții, conform Irish Examiner.

Cu toate acestea, nu s-au descoperit dovezi că părinții lui Donal ar fi în viață, dar nu s-au găsit nici certificatele de deces. Inspectorul care s-a ocupat de caz a declarat pentru sursa citată că "în cele din urmă, am început să verific fizic diferite cimitire de-a lungul mai multor săptămâni. În septembrie 2020 am localizat mormântul lui Eileen O'C. la cimitirul Tory Top Road, iar în săptămâna următoare am găsit mormântul lui Donald O'C. în cimitirul Douglas. Donald O'C. a murit acum 34 de ani, în noiembrie 1987, la vârsta de 68 de ani, iar soția lui Eileen O'C. a murit în urmă cu 43 de ani, în martie 1979, la 57 de ani".

Donal O'C. a fost arestat în octombrie 2020, fiind descoperite și imagini de pe camerele de supraveghere, care arătau că a încasat pensiile în tot acest timp. Bărbatul, care a recunoscut fapta, a fost condamnat pentru fraudă, pe 16 februarie, la trei ani și jumătate de închisoare.

Avocatul său a spus, în timpul procesului, că bărbatul avea nevoie de bani pentru a se trata de dependența de jocuri de noroc.

VEZI ȘI: Un bărbat și-a ținut mama moartă în pivniță timp de peste un an, pentru a-i încasa pensia

Un bărbat în vârstă de 66 de ani și-a ascuns mama moartă în pivniță, timp de peste un an, pentru a-i încasa pensia.

Femeia din regiunea Tirol, Austria, suferea de demență și a murit în iunie 2020, la vârsta de 89 de ani, din cauze naturale. Fiul ei, de 66 de ani, a ținut în pivnița casei cadavrul, timp de mai bine de un an. Anchetatorii spun că bărbatul a vrut să-i încaseze în continuare pensia. Citește continuarea articolului AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News