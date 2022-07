Un artist din România a ales să se autocenzureze din cauza defectului pe care îl are: "Este mai bine pentru mine"

Un artist din România mărturisește că a luat decizia să se autocenzureze din cauza defectului pe care îl are.

Jimmy Dub a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA.

SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Jimmy Dub: Cel mai mare vis al meu era să devin artist, dar pe lângă pasiunea pentru muzica îmi plăcea foarte mult și fotbalul și îmi doream să ajung și fotbalist.

SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăsnaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Jimmy Dub: Una din trăsnăile pe care le-am făcut când am fost mic a fost atunci când am spart un geam cu mingea și am fugit în casă.

SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Jimmy Dub: Aș munci de doua ori mai mult decât am făcut-o până acum.

SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Jimmy Dub: Nu prea am frici, dar cred că mi-e frică de șerpi.

SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Jimmy Dub: Nu m-am gândit, dar cu siguranță ar fi una compusă de mine.

SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil/ haios moment din viața ta?

Jimmy Dub: Hmmmm...nu îmi aduc bine aminte. (râde)

SPECTACOLA: Care este cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut/citit săptămâna aceasta?

Jimmy Dub: Am avut o săptămână aglomerată la studio, nu mi-a atras nimic atenția.

SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

Jimmy Dub: Nu știu dacă îl pot numi inutil, dar am descoperit că pot face voci din desene. Îi fac fetiței mele des roluri și ea se amuză.

SPECTACOLA: Care ar fi cele trei lucruri pe care le-ai lua cu tine pe o insulă pustie și de ce?

Jimmy Dub: Un laptop, un microfon și o poză cu familia.

SPECTACOLA: Cum arată meniul „perfect” pentru tine și care ar fi alimentul la care nu ai putea renunța niciodată.

Jimmy Dub: Îmi plac foarte mult burgerii și pastele carbonara și la desert un sufleu de ciocolata cu înghețată .

SPECTACOLA: Ce altă meserie ai fi putut practica dacă nu alegeai acest drum?

Jimmy Dub: Cred ca m-aș fi descurcat în meseria de Dj la radio. Am și avut un radio online, ”Radio 7” se numea, care a mers foarte bine atunci.

SPECTACOLA: Numește o persoană din show-bizz-ul românesc pe care o găsești atrăgătoare.

Jimmy Dub: Pe soția mea LUZ , este cea mai frumoasa dj-itza și nu numai din showbiz, cel puțin pentru mine.

SPECTACOLA: Recomandă-ne un serial sau un film care te-a impresionat.

Jimmy Dub: Mi-a plăcut foarte mult “The Notebook” și ca și serial “Entourage” cred că l-am văzut de cel puțin 10 ori.

SPECTACOLA: Care sunt viciile sau obiceiurile nesănătoase de care nu poți scăpa?

Jimmy Dub: Muzica e viciul de care nu voi putea scăpa niciodată.

SPECTACOLA: Care crezi că este cel mai mare defect al tău?

Jimmy Dub: Cred ca sinceritatea, de la un timp am învățat să nu mai spun chiar tot ce cred despre ceva sau cineva, pentru că este mai bine pentru mine.

SPECTACOLA: Dar calitate?

Jimmy Dub: Sunt foarte ambițios, nu mă las până nu reușesc ce mi-am propus.

