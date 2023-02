Un an de la invazia Rusiei în Ucraina. Zelenski: Un an de durere, tristeţe, credinţă şi unitate

"La 24 februarie, milioane dintre noi am făcut o alegere. Nu un steag alb, ci un steag albastru şi galben (culorile drapelului Ucrainei - n.r.). Nu să fugim, ci să înfruntăm. Să înfruntăm duşmanul. Rezistenţă şi luptă", a spus liderul ucrainean într-un mesaj difuzat pe canalul său de Telegram.

Zelenski a insistat că 2022 "a fost un an de durere, tristeţe, credinţă şi unitate. Şi acesta (2023 - n.r.) este anul invincibilităţii noastre. Ştim că va fi anul victoriei noastre".



"Ucraina a surprins lumea. Ucraina a inspirat lumea. Ucraina a unit lumea. Sunt mii de cuvinte pentru a o dovedi, dar ajung doar câteva", a continuat Zelenski, citat de AFP. "Lumea a văzut de ce este capabilă Ucraina. Sunt noii eroi. Apărătorii Kievului, apărătorii Azovstalului. (...) Harkov, Cernigău, Mariupol, Herson, Nikolaev, Gostomel, Volnovaha, Bucea, Irpin, Ohtirka. Oraşe Eroice. Capitale ale invincibilităţii", a subliniat preşedintele ucrainean.



Reuters notează că Zelenski a marcat împlinirea unui an de la declanşarea invaziei ruse cu un mesaj sumbru de sfidare în care a transmis: "îi vom învinge pe toţi".

"Suntem puternici. Suntem pregătiţi pentru orice. Îi vom învinge pe toţi"





Zelenski, în vârstă de 45 de ani, aşezat la birou, şi-a amintit cum, în urmă cu un an, s-a adresat ucrainenilor într-o declaraţie făcută în grabă, în timp ce Kievul şi întreaga lume erau şocate de actul de război al Rusiei.



"Acum un an, în această zi, din acelaşi loc, în jurul orelor 7 dimineaţa, m-am adresat dumneavoastră într-o scurtă declaraţie, de doar 67 de secunde", a rememorat vineri Zelenski, într-un discurs de 15 minute, cu muzică solemnă pe fundal.



"... suntem puternici. Suntem pregătiţi pentru orice. Îi vom învinge pe toţi. Aşa a început 24 februarie 2022. Cea mai lungă zi din viaţa noastră. Cea mai grea zi din istoria noastră recentă. Ne-am trezit devreme şi n-am mai dormit de atunci", a spus preşedintele ucrainean.



Oficialităţi militare occidentale estimează numărul victimelor de ambele tabere ale celui mai mare conflict în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial la peste 100.000 de morţi şi răniţi. Totodată, zeci de mii de civili au murit, în timp ce milioane de ucraineni au fugit din calea luptelor, scrie Reuters.



"Aproape fiecare are cel puţin un contact în telefonul lui care nu va mai răspunde niciodată. Cineva care nu va mai răspunde la SMS-ul 'Ce faci?'. Aceste două cuvinte simple au căpătat o nouă semnificaţie într-un an de război", a continuat Zelenski.



Forţele ucrainene au evitat o victorie rapidă a Rusiei la începutul lui 2022, iar conflictul, pe care Moscova îl numeşte "operaţiune militară specială", s-a transformat în est şi sud într-unul dintre cele mai crâncene lupte de tranşee, scrie Reuters.



Zelenski, care a jucat un rol definitoriu în mobilizarea ajutorului financiar şi militar în întreaga lume pentru a sprijini apărarea ucraineană în faţa unei armate mult mai mari, şi-a lăudat poporul.



"Am devenit o mare armată. Am devenit o echipă în care cineva găseşte, cineva împachetează, cineva aduce, şi toţi contribuie", a insistat el.



"Principala concluzie (a anului 2022) este că am supravieţuit. Nu am fost înfrânţi. Şi vom face totul pentru a învinge în acest an!", a conchis Zelenski.



Totodată, într-un alt mesaj publicat vineri pe pagina sa de internet, preşedintele ucrainean a informat că s-a întâlnit cu înalţi comandanţi ai armatei pentru a discuta despre producţia de armament în ţara sa.



"Am abordat tema producţiei şi livrării de muniţii şi arme. Desigur, nu pot da detalii publice despre acest lucru. Dar este o muncă semnificativă. Şi mă bucur să aud la reuniunea comandamentului militar că şi în aceste condiţii avem potenţialul corespunzător", a declarat şeful statului ucrainean.

