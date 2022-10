Un adolescent a fost ucis în cadrul protestelor din Iran. Familia sa este controlată de forțele de securitate

Forțele de securitate iraniene au ucis un adolescent trăgând în el cu o pușcă de la o distanță mică, în orașul Mashhad, au declarat surse pentru BBC Persian. Abolfazl Adinezadeh, în vârstă de 17 ani, a plecat de la școală pentru a se alătura protestelor antiguvernamentale din 8 octombrie, dar nu s-a întors niciodată acasă. Autoritățile nu au comentat. Dar certificatul său de deces, obținut de BBC, spunea că a murit ca urmare a leziunilor hepatice și renale cauzate de împușcături.

Sursele au citat un medic care a spus că adolescentul a fost împușcat de la mai puțin de 1 metru distanță.

„Ce crimă a comis, că i-au străpuns stomacul cu 24 de gloanțe?”, a întrebat îndurerat tatăl lui Abolfazl la înmormântarea elevului.

Părinții lui Abolfazl habar nu aveau inițial ce s-a întâmplat cu el după ce acesta a luat parte la proteste, potrivit surselor. Abia a doua zi ministerul educației a sunat și le-a spus să-l ia de la secția locală de poliție. Dar când au ajuns acolo, li s-a spus că este mort.

„Închideți gura și nu vorbiți cu presa”, a fost avertizat tatăl lui Abolfazl la secția de poliție, au declarat sursele pentru BBC.

Sursele au spus că familia a fost pusă sub presiune pentru a spune că fiul lor este membru al Basij, o forță paramilitară notorie care este implicată în reprimarea violentă a protestelor. Autoritățile i-au acuzat pe „protestatarii” susținuți de inamicii străini ai Iranului că au ucis membri Basij și alte forțe de securitate în timpul protestelor actuale. La înmormântarea lui Abolfazl a fost prezent și personal de securitate în civil, care a înăbușit furia celor îndoliați, potrivit surselor. Mătușa lui Abolfazl a ridicat o poză cu el deasupra mormântului său, dar o femeie agent i-a smuls rama și i-a pus-o sub voal, au spus cei din familie.

Unii apropiați ai adolescentului au fost, de asemenea, opriți după înmormântare și li s-a cerut să șteargă videoclipurile de pe telefoanele mobile.

