Ultima fotografie cu Doru Stănculescu, IERI, la botezul nepotului. Fanul care l-a surprins, șocat: M-a rugat dacă pot face rost de niște apă

Doru Stănculescu a fost găsit fără suflare azi dimineață în casă, la vârsta de 71 de ani.

De profesie arhitect, Doru Stănculescu a fost un cântăreț și instrumentist de muzică folk. Acesta a debutat în anul 1968 cu melodia „Ion Crâșmaru”, pe versuri de Octavian Goga, a realizat muzica pentru filmul "Porțile albastre ale orașului" și a fost membru fondator al Cenaclului Flacăra, unde a participat până la desființarea acestuia.

DC NEWS a obținut detalii în exclusivitate despre ultimele momente ale lui Doru Stănculescu.

Detalii care-ți dau fiori. Ultima fotografie cu Doru Stănculescu

În urmă cu doar câteva ore, în mediul online apărea o fotografie cu Doru Stănculescu (FOTO aici), dintr-o Biserică. O fotografie simplă, dar care astăzi dă mari fiori celor ce o privesc și celor ce citesc povestea de mai jos.

L-am contactat pe cel care a publicat imaginea în mediul online și care, într-un mod sau altul, e ultimul fan care a obținut o fotografie cu Doru Stănculescu.

Șocat de vestea pe care i-am dat-o, fără să creadă ce-i spun, fanul, care a vrut să rămâna anonim, ne-a povestit întregul moment al fotografiei.

"Poftim? Nu-mi vine să cred? Vorbiți serios? (...) Dumnezeu să-l odihnească!

A fost ieri un botez. Cred că era bunicul... Între invitați era și Dan Manoliu. Era la Biserica "Sfântul Mina" a Brigăzii de Gardă (...)

M-a rugat dacă pot face rost de niște apă. Era înaintea botezului. L-am întrebat dacă nu cumva este un cântăreț de folk și că am un lapsus. Mi-a spus că e Doru Stănculescu! La sfârșit l-am rugat dacă pot să fac o fotografie cu dânsul și a acceptat. Sunt absolut uimit. Și mâhnit!", a declarat el, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Fiul lui Doru Stănculescu, reacție

Matei Stănculescu, fiul artistului, a dezvăluit că tatăl său a plecat mai repede de la botezul nepotului pentru că se simțea obosit, însă câteva ore mai târziu nu a mai răspuns la telefon.

"A plecat mai devreme, spunea că vrea să se odihnească. Am chemat o maşină şi, după ce m-am asigurat că a ajuns acasă, m-am liniştit. Astăzi însă, am văzut că nu mai răspunde la telefon, aşa că am rugat un prieten care locuieşte în apropiere să verifice ce se întâmplă. Nici la uşă nu a răspuns. Am ajuns de urgenţă la el şi, după ce am spart uşa, l-am găsit fără suflare", a declarat Matei Stănculescu pentru libertatea.ro.