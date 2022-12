Uleiul de motor - câte tipuri există, ce rol are, cum se alege cel potrivit. RAR vine cu clarificări

Inspectorii Registrului Auto Român au explicat ce rol are uleiul de motor, cum se alege uleiul potrivit pentru fiecare maşină, dar şi câte tipuri există.

"Uleiul de motor – „esența” pentru funcționarea corespunzătoare a autovehiculului

Funcționarea unui autovehicul poate fi ușor înțeleasă printr-o simplă analogie cu corpul uman. Așa cum „motorul” corpului uman, inima, are nevoie de sânge pentru a funcționa și a pune în mișcare tot organismul, la fel și motorul unui autovehicul are nevoie de ulei care să îi asigure o funcționare corespunzătoare și o durată de viață cât mai lungă.

Uleiul de motor este un material de exploatare esențial în funcționarea autovehiculului, având o influență semnificativă asupra duratei de exploatare a acestuia.

Vă întrebați ce rol are uleiul de motor?

Principalele funcții ale uleiului de motor sunt de lubrifiere și răcire a componentelor interne ale propulsorului. De asemenea, acesta are și funcție anti-corozivă, deoarece nu permite contactul cu aerul sau apa, elemente cu potențial coroziv. Nu în ultimul rând, uleiul de motor elimină reziduurile inerente rezultate în urma procesului de ardere.

Verificarea nivelului și calității uleiului este o activitate simplă care, efectuată periodic, asigură o exploatare eficientă. Fie că verificarea nivelului se face clasic cu joja sau prin afișajul electronic de la bord, producătorii auto au proiectat autovehiculele astfel încât această activitate să poată fi efectuată direct de utilizatori, fără a necesita cunoștințe sau abilități tehnice.

Având în vedere faptul că uleiul își schimbă consistența și proprietățile în timp, înlocuirea periodică, după un anumit număr de kilometri parcurși sau la un interval fix de timp, este necesară și contribuie la menținerea unui nivel cât mai ridicat de protecție, prevenind degradarea prematură a componentelor motorului.

Din perspectiva componenței, uleiul de motor poate fi de 3 tipuri:

Uleiul de motor sintetic – fabricat din substanțe chimice sintetizate și, astfel, acest tip de ulei are o durată de utilizare mai mare;

Uleiul de motor semi-sintetic – fabricat dintr-o combinație de ulei mineral și ulei sintetic (max.30%), este un material de exploatare de mijloc, atât din punct de vedere al costului, cât și al substanțelor folosite pentru fabricarea sa;

Uleiul de motor mineral – este bazat pe substanțe alcaline rezultate din petrolul brut. Deoarece nu necesită sintetizarea mai multor substanțe, are un preț mai redus", explică specialiştii RAR pe Facebook.

Cum alegem uleiul de motor potrivit

"Alegerea tipului de ulei de motor corespunzător pentru autovehiculul dumneavoastră se face ÎNTOTDEAUNA în concordanță cu recomandările producătorului autovehiculului, care indică prin cartea tehnică și intervalul recomandat de schimb al uleiului.

Prin alegerea tipului de ulei nu ne referim la alegerea unui anume brand, ci alegerea uleiului în funcție de caracteristicile sale.

După componență, cel mai utilizat factor în alegerea uleiului de motor este gradul de vâscozitate. Clasele de vâscozitate ale unui ulei de motor sunt stabilite de SAE (en: Society of Automotive Engineers) - Societatea Inginerilor din Industria Constructoare de Autovehicule.

Vâscozitatea înseamnă proprietatea de fluiditate a lubrifiantului și eficacitatea acestuia la temperaturi scăzute și ridicate. Acest factor arată cât de performant și eficient este uleiul în funcție de temperatura ambientală/anotimp.

În funcție de vâscozitatea uleiului, acesta se clasifică în două categorii: uleiuri monograde sau multigrade. Cele mai des întâlnite în autovehiculele moderne sunt uleiurile multigrade fiind utilizabile în toate anotimpurile și mai puţin dependente de variaţiile de temperatură decât uleiurile monograde. Acestea pot fi recunoscute după codificarea care se regăsește pe ambalajele uleiurilor și este de forma "XW-XX" (ex. 5W40).

Numărul care precede "W" indică gradul de vâscozitate al uleiului la rece. Acesta este întotdeauna divizibil cu cinci și are funcția de a indica temperatura minimă la care uleiul este capabil să protejeze în mod eficient motorul în timpul pornirii la rece. Gradul 0 are ca valoare de referință temperatura de -35°С. Fiecare dintre următoarele grade reprezintă o creștere a temperaturii cu 5°С. Aceasta înseamnă că un produs marcat 5W își păstrează proprietățile la -30°С, 10W la -25°С, etc.

Litera W provine de la inițiala cuvântului iarnă (în engleză - Winter). Cu cât numărul este mai mic, cu atât mai puțin uleiul se va îngroșa la frig.

Grupul de cifre "XX" (20, 30, 40 sau 50) se referă vâscozitatea uleiului pe timp de vară. Cu cât este mai ridicat numărul grupei uleiului pentru anotimpul cald, cu atât mai eficient va fi în a oferi protecţie şi etanşare optimă pentru motor şi componentele sale, datorită formării unei pelicule groase de ulei în zonele sensibile (zonele fierbinţi) ale motorului", mai continuă specialiştii.

Alte clasificări ale uleiurilor de motor

"Mai există și alte clasificări ale uleiurilor de motor, cum ar fi cea a Institutului American de Petrol (API), cu scopul de a clasifica uleiurile în baza caracteristicilor tehnice și a proprietăților de exploatare sau clasificarea Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA) pentru economia de energie.

Potrivit API, toate uleiurile de motor pot fi clasificate în două categorii: pentru motoare pe benzină (S) și pentru motoare Diesel (C), fiecare categorie, la rândul său, fiind compusă din mai multe clase în funcție de anul de producție al motoarelor și de tehnologia acestora.-

Conform clasificării propuse de către ACEA, toate uleiurile pot fi clasificate în funcție de gradul de reducerea a consumului de combustibil și al gradului de toxicitate a gazelor de evacuare în 3 categorii: A - pentru motoarele pe benzină, B - pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare, alimentate cu motorină, E - pentru motoare diesel de camioane grele și vehicule speciale.

Pe lângă intervalele regulate indicate de producătorul autovehiculului pentru efectuarea schimbului de ulei (ex. 10.000 km, 15.000km, 30.000 km), interval care diferă în funcție de producător, trebuie să acordați atenție la „semnalele” transmise de autovehicul care arată că este necesară o verificare. Indicatorul de la bord poate fi un prieten de nădejde care vă semnalează că trebuie completat nivelul de ulei sau trebuie înlocuit.

Activitatea uzuală de verificare a nivelului de ulei rămâne cea mai cunoscută și simplă metodă de a vă asigura că motorul autovehiculului are „tot ce îi trebuie” pentru a funcționa corespunzător.

Atunci când motorul devine zgomotos în mod neobișnuit, poate fi de asemenea un semnal de alarmă care să indice că uleiul își pierde din calități și nu mai poate păstra aceeași lubrifiere, motiv pentru care piesele încep să se frece unele de altele și să se deterioreze.

Astfel, pentru o relație de durată cu autovehiculul dumneavoastră, vă recomandăm să îi acordați atenția și grija cuvenită și să vă asigurați că nu îi lipsește nimic pentru a funcționa corespunzător. Iar în caz de probleme, apelați întotdeauna la ateliere autorizate R.A.R., corespunzător activității necesare", concluzionează RAR.

