UE vrea coridoare umanitare şi "pauze" în conflictul Israel-Hamas

După negocieri care s-au întins până aproape de miezul nopții în prima zi a summitului Consiliului European de la Bruxelles, liderii europeni au ajuns la un acord cu privire la poziția lor față de conflictul dintre Israel și Hamas. "Consiliul European îşi exprimă cea mai profundă îngrijorare cu privire la deteriorarea situaţiei umanitare din Gaza şi solicită accesul umanitar continuu, rapid, sigur şi nestingherit (...) pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie prin toate mijloacele necesare, inclusiv prin coridoare şi pauze pentru nevoi umanitare", indică textul din declarația în 19 puncte, adoptată după cinci ore de discuții. Nu se știe însă ce ar putea să însemne aceste "pauze" și cât ar putea dura.

Cei 27 subliniază, de asemenea, că UE este în favoarea organizării unei "conferinţe internaţionale de pace" care să aibă loc "în curând". Mai mult, s-a invocat și "dreptul Israelului de a se apăra în conformitate cu dreptul umanitar şi internaţional", reiterând apelul către Hamas pentru "eliberarea imediată a tuturor ostaticilor", transmite Agerpres.

Prin noul acord la care s-au angajat, șefii statelor membre UE sprijină organizarea unei "conferințe internaționale de pace" în viitorul apropiat, ceea ce reprezintă o solicitare expresă a Spaniei, țara care deține președinția în exercițiu a Consiliului UE.

“Unitatea este puterea noastră”, a scris pe Twitter președintele Consiliului European, Charles Michel, după ore de discuții între liderii UE care au dus la un text de compromis privind Orientul Mijlociu care cere coridoare “pauze” și umanitare.

