UE propune începerea discuțiilor de aderare cu Ucraina. Țara, în conflict, a făcut progrese importante în reformare sa

Executivul Uniunii Europene a recomandat miercuri ca blocul comunitar să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina după ce aceasta va îndeplini condițiile restante, scrie Reuters.

”Comisia recomandă Consiliului (UE) să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina”, a precizat Comisia Europeană, cu sediul la Bruxelles.

Aceasta a adăugat că discuțiile ar trebui să fie lansate oficial după ce Kievul va îndeplini condițiile rămase legate de intensificarea luptei împotriva corupției, adoptarea unei legi privind lobby-ul în conformitate cu standardele UE și consolidarea garanțiilor pentru minoritățile naționale.

Recomandarea reprezintă o etapă importantă pe drumul Kievului către integrarea occidentală și un pariu geopolitic pentru Occident, în condițiile în care Ucraina luptă împotriva unei invazii rusești pe scară largă din februarie 2022.

”În pofida războiului în curs de desfășurare, Ucraina a dat dovadă de hotărâre în realizarea unor progrese substanțiale în crearea unei puternice dinamici de reformă”, a transmis Comisia Europeană pe platforma X (fosta rețea de socializare Twitter).

