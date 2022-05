Ucraina susține că Rusia aduce unități suplimentare pe Insula Șerpilor. Rușii ar încerca să ridice o navă care a fost scufundată de ucraineni / FOTO

Forţele ruse continuă să-şi întărească poziţiile în Insula Şerpilor, pe care o transformă într-un adevărat cap de pod, unde au fost trimise trei vedete ale Flotei ruse din Marea Neagră, afirmă marţi şeful administraţiei militare din regiunea Odesa, Serhii Bratciuk, pe contul său de Telegram, citat de agenţia de presă ucraineană Ukrinform.

Totodată se menţine pericolul unor atacuri cu rachete asupra Odesei şi a regiunilor limitrofe, având în vedere că o navă de război rusească echipată cu rachete de croazieră "Kalibr" se află în prezent în Marea Neagră, a indicat responsabilul ucrainean.

Între timp, potrivit lui Bratciuk, Ucraina se înarmează cu rachete care vor ajuta la alungarea forţelor ruse atât din partea de nord-vest a Mării Negre, cât şi din Crimeea anexată şi din regiunile din sud-est ocupate temporar.

Oficialul ucrainean subliniază că nu pot rămâne neobservate eforturile inamicului rus de a-şi consolida capul de pod în Insula Şerpilor, unde Rusia a trimis unităţi suplimentare din cadrul Flotei sale din Marea Neagră, între care două divizioane de sisteme de rachete sol-aer S-300, cu rază lungă de acţiune.

"Este vorba de încercări de consolidare a controlului rusesc asupra părţii de nord-vest a Mării Negre. Aceasta dezminte încă o dată declaraţiile Federaţiei Ruse despre aşa-numitele 'coridoare umanitare pentru cereale' pentru deblocarea portului Odesa", afirmă şeful administraţiei militare din regiune.

"Nu se poate avea încredere în niciun cuvânt al Rusiei: au minţit, mint şi vor continua să mintă", susţine Serhii Bratciuk, citat de Ukrinform.

Invadatorii ruşi au instalat în Insula Şerpilor mai multe echipamente şi tehnică militară, iar lângă insulă se află deja două nave ale Federaţiei Ruse, semnala zilele trecute agenţia de presă ucraineană.

Acestea pot fi văzute în imaginile din satelit de pe Planet.com şi Maxar Technologies, pe care bloggerul OSINT, Tim Earhart, le-a postat pe Twitter.

1/2⚡️Satellite images from Planet companies. com and Maxar Technologies showed the placement of Russian equipment near Zmiinyi and on the island itself. Posted on Twitter by OSINT blogger Tim Earhart. pic.twitter.com/lmWklcJ3L3