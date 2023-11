Ucraina continuă progresele în 4 sate de pe malul stâng al Niprului, unde a transferat personal suplimentar / video

Forțele ucrainene au înregistrat un nou proges pe malul stâng al râului Nipru, pe 12 noiembrie, pe fondul operațiunilor terestre în desfășurare. Imaginile geolocalizate publicate pe 12 noiembrie arată că forțele ucrainene au făcut progrese marginale în Krynky (30 km nord-est de orașul Herson și 2 km de râul Nipru), scrie Institutul pentru Studiul Războiului.

Milbloggeri ruși au continuat să susțină că forțele ruse au încercat și nu au reușit să împingă forțele ucrainene din Krynky și că forțele ucrainene desfășoară operațiuni ofensive în apropiere de Poyma (10 km sud-est de orașul Herson și 4 km de râul Nupru), Pishchanivka (13 km sud-est de orașul Herson și 3 km de Nipru) și Pidstepne (17 km est de orașul Herson și 4 km de râul Nipru).

Milbloggeri au susținut că forțele ucrainene au transferat personal suplimentar în zona Krynky și că intenționează să taie liniile logistice rusești și să lovească infrastructura care conectează prima linie rusă de zonele din apropiere de Crimeea ocupată, Herson și Zaporojie.

Un milblogger a susținut că forțele ucrainene avansează spre autostrada E58 Oleshky-Kamianka și și-a exprimat îngrijorarea că forțele ucrainene ar putea amenința pozițiile rusești în apropierea intersecției E58-E97 la sud de linia Poyma-Pishchanivka-Pidstepne. Observatorul militar ucrainean Kostyantyn Mashovets a raportat că forțele ruse au angajat relativ puține unități pentru a apăra drumul Oleshky-Nova Kakhovka și pentru a răspunde la operațiunile ucrainene de pe malul de est, care ar putea conserva puterea de luptă în cadrul grupului mai larg de forțe „Dnepr”.

Forțele ruse au efectuat lovituri aeriene și de artilerie împotriva malului de vest (dreapta) al Oblastului Herson pe 12 noiembrie. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a raportat că forțele ruse au efectuat cinci lovituri aeriene cu 31 de bombe glisante și 55 de lovituri de artilerie cu 290 de obuze împotriva țintelor din dreapta râului Nipru.

Krynky, Kherson Oblast.

