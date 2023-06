Tzancă Uraganu, bolid de 300.000 de euro și datorii la ANAF? ”Am plătit-o din niște bani, legal” VIDEO

Tzancă Uraganu și-a cumpărat un bolid de lux în valoare de 300.000 de euro și s-a lăudat cu el pe internet. Este vorba despre un Lamborghini Huracan Spyder, decapotabil. Imaginile postate de Tzancă Uraganu au dat Internetul peste cap, videoclipul ajungând rapid viral pe Internet.

Totuși, deși buzunarele manelistului par să fie pline, el ar avea contravenții de peste 28.000 de lei, iar ANAF ar fi constatat că nu poate fi executat silit pentru că nu deține bunuri în proprietate și nici nu beneficiază de alte surse de venit. Contactat de Realitatea Plus pentru a explica acest lucru, Tzancă Uraganu s-a apărat, afirmând că nu are de plătit nimic la ANAF. A recunoscut însă că are amenzi primite pentru concertele susținute în pandemie, dar cazul se judecă în instanță, spune el.

Tzancă Uraganu: De meseria mea, eu tai factură, eu dau chitanță la oameni

"Una este o taxă neplătită și niște impozite și cu totul altceva, niște amenzi neplătite. Eu am avut niște amenzi cu ceva timp în urmă, pe care le-am achitat la zero. Nu era vorba despre o sumă foarte mare, vreo 60 de mii de lei. Pe parcurs mi-au apărut niște amenzi când am cântat în pandemie. Eu sunt într-o judecată, mă judec cu treaba aceasta. În meseria mea, eu tai factură, eu dau chitanță la oameni. Și mașina asta pe care am achiziționat-o acum de curând, am plătit-o din niște bani, legal", a afirmat manelistul.

Nu este prima oară când manelistul se mândrește cu bolizii pe care îi cumpără. Și în 2022, cântărețul și-a luat cel mai luxos SUV, cu peste 450.000 de euro.

Tzancă Uraganu, scandal în biserică. Injurii la adresa unui preot

Cântărețul Tzancă Uraganu a adresat injurii la adresa unui preot chiar în biserică. S-a întâmplat în toamna anului trecut. Totul ar fi început după ce manelistul a întârziat la slujba pe care o programase, iar părintele nu ar mai fi vrut să îl primească. Tzancă Uraganu a avut un limbaj execrabil, uitând că se află într-un loc sacru, nu pe scenă.

"Acest domn preot ne-a spus să nu mai venim în biserica asta că nu ne mai face nici o slujbă, pentru că am întârziat un sfert de oră. În general, preoții sunt cei mai escroci și cei mai mari h*mose*uali, uitați-vă! H*mose*ualule! Să-ți fie rușine față de Dumnezeu, că vorbești în casa Lui să nu mai intrăm aici!", i-a spus Tzancă preotului chiar în biserică de față cu ceilalți invitați. Vezi mai mult AICI.

