Turme de oi pe străzile din Madrid. ”Chiar nu mă așteptam la asta!” - VIDEO

Behăitul oilor a înlocuit claxoanele maşinilor pe străzile Madridului, duminică, zi în care păstorii şi-au mânat turmele prin centrul oraşului, urmând vechile rute către păşunile de iarnă.



Evenimentul anual a fost reluat în 1994, în cadrul Fiesta de la Trashumancia din capitala Spaniei, după ce parlamentul spaniol a recunoscut rutele tradiţionale de transhumanţă utilizate de păstori pentru turmele lor.



Odată, aceste rute treceau printr-o zonă rurală liniştită, însă duminică ciobanii, mulţi dintre ei purtând haine tradiţionale, au fost nevoiţi să traverseze unele dintre cele mai aglomerate zone ale oraşului, inclusiv Puerta del Sol, una dintre principalele pieţe din Madrid.

