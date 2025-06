Trotinetele electrice, risc uriaș pe șosele. Titi Aur dă exemplul Țărilor de Jos: Acolo e pericol public. Se confiscă direct

În cadrul emisiunii DC Conducem, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a vorbit despre această problemă din România, despre nesiguranța generată de teribiliștii care conduc trotinete electrice cu viteze anormal de mari, uneori de până la 100 km/h în localitate.

Titi Aur a dat și exemplul Țărilor de Jos, acolo unde, dacă ești prins că folosești o trotinetă electrică a cărei viteză depășește un anumit prag, aceasta este confiscată.

„Trotineta electrică trebuie să meargă cu 25km/h, dar cam toate merg cu 50 km/h. Unele merg cu 80 km/h și au fost măsurate și cu viteze mai mari. În lumea civilizată, în Țările de Jos, vine Poliția Rutieră și un echipaj tehnic, te oprește și are un stand pe care e pusă trotineta.

Dacă merge cu mai mult de 25 km/h, se confiscă, direct. E pericol public. Dacă legea spune 25 km/h, nu au voie să circule trotineta care merg mai tare de atât. La noi merg cu viteză de 70-80 km/h. Majoritatea merg cu 50 km/h, mai puțin cele închiriate, care le-au limitat. Trotinetele private nu au niciun control.

Trotineta merge peste tot, te strecori, intri pe trotuare, nu are cum să te prindă nici poliția și nici nu are cum să te depisteze, că nu ai număr. Se dovedește că avem foarte multe zone scăpate de sub control și nu există regulă, lege și instituții care să aibă pârghiile care să acționeze“, a spus Titi Aur.

Cine se face responsabil de problema trotinetelor electrice

În opinia specialistului, principalii responsabili sunt politicienii și autoritățile, care trebuie să pregătească o legislație dedicată care să limiteze pe cât posibil utilizarea greșită a acestor mijloace de transport.

„Dacă tot a apărut trotineta electrică, eu consider că politicienii și instituțiile ar trebui să fie cu un pas înainte. Dacă undeva în lume există o metodă de control, hai să aplicăm și noi metoda respectivă. Atunci ar fi o teamă și ar fi mai puțini care își permit riscul“, a mai spus Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

