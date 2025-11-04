Triunghiul morții al feței: stoarcerea unui simplu coș poate fi mai riscantă decât crezi

Dacă ai crezut că „triunghiul morții” al feței e doar un mit de pe internet, te înșeli. Stoarcerea unui coș din acea zonă poate duce, teoretic, la complicații grave, inclusiv tromboză cavernoasă sau infecții care se răspândesc la creier.
„Triunghiul morții al coșurilor” nu este un termen inventat de TikTok sau YouTube. Dermatologii certificați, precum Sonia Batra, MD, îl definesc ca zona triunghiulară care include colțurile gurii și sprâncenele, cu vârful în jurul nasului. Sub piele se află sinusul cavernos, o structură esențială care conține nervi și vase de sânge importante pentru transportul sângelui la creier.
Dr. Teresa Song, dermatolog din New York, explică: „Venele unghiulare și oftalmice din această zonă pot permite răspândirea infecțiilor către creier mai ușor decât în alte părți ale corpului, pentru că nu au valve care să împiedice fluxul invers al sângelui”, conform Allure.
Deși sună înfricoșător, riscul real de deces rămâne extrem de scăzut, mai ales datorită igienei moderne și antibioticelor. Totuși, specialiștii avertizează asupra unor posibile complicații:
Jodi LoGerfo, MD, avertizează: „Nu se poate prezice dacă stoarcerea unui coș va provoca o complicație gravă, dar există riscuri reale, chiar dacă sunt rare.”
Experții recomandă ca prima regulă să fie să nu stoarci coșurile. Dacă totuși decizi să o faci, câteva măsuri esențiale reduc considerabil riscul:
Dr. Sandra Lee, cunoscută ca Dr. Pimple Popper, subliniază că majoritatea infecțiilor sunt tratabile cu antibiotice orale.
Triunghiul morții al feței nu este o legendă urbană: există o bază medicală reală care explică de ce anumite coșuri pot fi mai periculoase decât altele. Însă, cu igienă adecvată și intervenție medicală promptă, riscurile pot fi gestionate. În loc să fie o sursă de panică, această informație ar trebui să fie un memento: fața ta merită mai multă grijă.
