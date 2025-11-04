Triunghiul morții al feței: stoarcerea unui simplu coș poate fi mai riscantă decât crezi

„Triunghiul morții al coșurilor” nu este un termen inventat de TikTok sau YouTube. Dermatologii certificați, precum Sonia Batra, MD, îl definesc ca zona triunghiulară care include colțurile gurii și sprâncenele, cu vârful în jurul nasului. Sub piele se află sinusul cavernos, o structură esențială care conține nervi și vase de sânge importante pentru transportul sângelui la creier.

Dr. Teresa Song, dermatolog din New York, explică: „Venele unghiulare și oftalmice din această zonă pot permite răspândirea infecțiilor către creier mai ușor decât în alte părți ale corpului, pentru că nu au valve care să împiedice fluxul invers al sângelui”, conform Allure.

Ce riscuri implică stoarcerea unui coș din acea zonă

Deși sună înfricoșător, riscul real de deces rămâne extrem de scăzut, mai ales datorită igienei moderne și antibioticelor. Totuși, specialiștii avertizează asupra unor posibile complicații:

Infecții locale: roșeață, umflături, durere și puroi.

Răspândirea infecției: în cazuri rare, tromboză cavernoasă, accident vascular cerebral sau paralizie parțială facială.

Jodi LoGerfo, MD, avertizează: „Nu se poate prezice dacă stoarcerea unui coș va provoca o complicație gravă, dar există riscuri reale, chiar dacă sunt rare.”

Cum să minimizezi riscurile

Experții recomandă ca prima regulă să fie să nu stoarci coșurile. Dacă totuși decizi să o faci, câteva măsuri esențiale reduc considerabil riscul:

Curăță zona cu o soluție antimicrobiană.

Aplică peroxid de benzoil sau alt tratament recomandat de dermatolog.

Evită să atingi zona după stoarcere.

Consultă imediat un dermatolog dacă apar semne de infecție sau coșul devine foarte inflamat.

Dr. Sandra Lee, cunoscută ca Dr. Pimple Popper, subliniază că majoritatea infecțiilor sunt tratabile cu antibiotice orale.

Triunghiul morții al feței nu este o legendă urbană: există o bază medicală reală care explică de ce anumite coșuri pot fi mai periculoase decât altele. Însă, cu igienă adecvată și intervenție medicală promptă, riscurile pot fi gestionate. În loc să fie o sursă de panică, această informație ar trebui să fie un memento: fața ta merită mai multă grijă.