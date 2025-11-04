€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 21:41 04 Noi 2025 | Data publicării: 21:41 04 Noi 2025

Triunghiul morții al feței: stoarcerea unui simplu coș poate fi mai riscantă decât crezi
Autor: Alexandra Curtache

barbara-krysztofiak-SfkPaoE_i34-unsplash Foto: Unsplash
 

Dacă ai crezut că „triunghiul morții” al feței e doar un mit de pe internet, te înșeli. Stoarcerea unui coș din acea zonă poate duce, teoretic, la complicații grave, inclusiv tromboză cavernoasă sau infecții care se răspândesc la creier.

„Triunghiul morții al coșurilor” nu este un termen inventat de TikTok sau YouTube. Dermatologii certificați, precum Sonia Batra, MD, îl definesc ca zona triunghiulară care include colțurile gurii și sprâncenele, cu vârful în jurul nasului. Sub piele se află sinusul cavernos, o structură esențială care conține nervi și vase de sânge importante pentru transportul sângelui la creier.

Dr. Teresa Song, dermatolog din New York, explică: „Venele unghiulare și oftalmice din această zonă pot permite răspândirea infecțiilor către creier mai ușor decât în alte părți ale corpului, pentru că nu au valve care să împiedice fluxul invers al sângelui”, conform Allure.

Ce riscuri implică stoarcerea unui coș din acea zonă

Deși sună înfricoșător, riscul real de deces rămâne extrem de scăzut, mai ales datorită igienei moderne și antibioticelor. Totuși, specialiștii avertizează asupra unor posibile complicații:

  • Infecții locale: roșeață, umflături, durere și puroi.
  • Răspândirea infecției: în cazuri rare, tromboză cavernoasă, accident vascular cerebral sau paralizie parțială facială.

Jodi LoGerfo, MD, avertizează: „Nu se poate prezice dacă stoarcerea unui coș va provoca o complicație gravă, dar există riscuri reale, chiar dacă sunt rare.”

Cum să minimizezi riscurile

Experții recomandă ca prima regulă să fie să nu stoarci coșurile. Dacă totuși decizi să o faci, câteva măsuri esențiale reduc considerabil riscul:

  • Curăță zona cu o soluție antimicrobiană.
  • Aplică peroxid de benzoil sau alt tratament recomandat de dermatolog.
  • Evită să atingi zona după stoarcere.
  • Consultă imediat un dermatolog dacă apar semne de infecție sau coșul devine foarte inflamat.

Dr. Sandra Lee, cunoscută ca Dr. Pimple Popper, subliniază că majoritatea infecțiilor sunt tratabile cu antibiotice orale.

Triunghiul morții al feței nu este o legendă urbană: există o bază medicală reală care explică de ce anumite coșuri pot fi mai periculoase decât altele. Însă, cu igienă adecvată și intervenție medicală promptă, riscurile pot fi gestionate. În loc să fie o sursă de panică, această informație ar trebui să fie un memento: fața ta merită mai multă grijă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
George W. Bush: Moartea lui Dick Cheney este o pierdere pentru națiune
Publicat acum 12 minute
Alertă în inima Uniunii Europene. Aeroportul din Bruxelles, închis marți seară
Publicat acum 26 minute
Prăbușirea Ucrainei: Anatomia unui scenariu-limită. România, de partea liniei roșii
Publicat acum 55 minute
Triunghiul morții al feței: stoarcerea unui simplu coș poate fi mai riscantă decât crezi
Publicat acum 55 minute
Macron anunţă eliberarea a doi francezi reţinuţi în Iran
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 11 ore si 5 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close