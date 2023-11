Trei ani fără "Coana Chirița"! Draga Olteanu Matei: Aș fi preferat să mor și eu odată cu soțul meu

Pe 18 noiembrie 2023 se împlinesc trei ani de la trecerea în neființă a actriței Draga Olteanu Matei, o prezență remarcabilă în cinematografia și teatrul românesc. Rolurile sale memorabile precum Coana Chirița și Veta a lui nea Mărin i-au adus recunoaștere și apreciere în rândul tuturor românilor. A jucat în peste 90 de producții cinematografice, 50 de piese de teatru și a fost prezentă în 100 de producții de televiziune.

Draga Olteanu Matei s-a născut la Bucureşti, la 24 octombrie 1933. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1956. În septembrie, acelaşi an, a debutat în piesa „Ziariştii” de Alexandru Mirodan. Ne-a părăsit la vârsta de 87 de ani. Și-a dat ultima suflare la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iași, unde fusese internată din cauza unei hemoragii digestive.

Viață de film

Viața personală a îndrăgitei actrițe ar putea servi drept sursă de inspirație pentru scenariul unui film. Actrița a fost căsătorită de trei ori, dar cel din urmă mariaj cu medicul Ion Matei i-a adus acel liniște sufletească pe care o căuta toată viața. Primele două căsătorii s-au încheiat într-un mod dureros, infidelitatea soților fiind motivul despărțirii.

Înainte de a se căsători cu medicul Ion Matei, Draga Olteanu Matei iubise deja de două ori. Prima căsătorie, încheiată la vârsta de 18 ani, a fost cu un ofițer de aviație, iar a doua, în timpul studenției, a fost cu un diplomat. Cu toate acestea, adevăratul partener de viață pentru Draga a fost reputatul medic Ion Matei, iar lumea ei s-a prăbușit în aprilie 2004, când acesta a plecat la stele. "Eu şi soţul meu suntem o singură persoană şi trăim fiecare moment împreună, clipă de clipă. Sigur că trecem prin necazurile vârstei, că ajungi să nu mai vezi bine, să nu mai auzi bine, să te doară picioarele…”, mărturisea Draga într-un interviu pentru Jurnalul.

A rămas văduvă în 2004

Dispariția celui pe care l-a iubit cel mai mult a marcat-o profund pe Draga Olteanu Matei, care a declarat că ar fi preferat să moară și ea odată cu soțul ei. „Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară odată cu mine. Vă spun sincer că aş fi preferat să mor şi eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ţi se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiţi" spunea actrița în urmă cu ani de zile.

