Trecerea Rafah s-a închis! Camioanele cu ajutoare au ajuns în sudul din Gaza - UPDATE/VIDEO

UPDATE: Camioanele care transportă ajutor pentru Gaza au ieșit din punctul de trecere Rafah și au ajuns în partea de sud a enclavei, a declarat un oficial de frontieră palestinian.

UPDATE: Aproximativ 400 de persoane cu diferite naţionalităţi, inclusiv locuitori din Gaza cu paşapoarte străine, s-au strâns sâmbătă lângă punctul de trecere a frontierei de la Rafah, care leagă Peninsula Sinai (Egipt) de Fâşia Gaza, şi aşteptau deschiderea acestui punct şi pentru a permite ieşirea cetăţenilor străini.



Câteva sute de străini, în marea lor majoritate palestinieni cu paşapoarte americane, au ajuns la Rafah dis-de-dimineaţă pe fondul zvonurilor potrivit cărora cetăţenilor străini li se va permite să plece, după deschiderea punctului de trecere a frontierei pentru intrarea ajutoarelor umanitare în Fâşia Gaza, la ora locală 10:00 (00:70GMT), relatează EFE.



Cu toate acestea, nici Egiptul, nici COGAT - organizaţia militară israeliană responsabilă de administrarea civilă a teritoriilor palestiniene ocupate - nu au informat despre o potenţială ieşire a unor persoane.



Singura informaţie în acest sens care a circulat sâmbătă a fost un mesaj pe reţeaua de socializare X al ambasadei SUA la Ierusalim, care anunţa deschiderea punctului de la Rafah la ora locală 10:00.



"Dacă graniţa se deschide, nu ştim cât timp va rămâne deschisă pentru ca străinii să poată să părăsească Fâşia Gaza", a spus ambasada SUA.



Nicio altă ambasadă nu a oferit informaţii despre plecarea cetăţenilor săi din enclavă după cincisprezece zile de război, în care nimeni nu a putut părăsi enclava palestiniană.



Agenţia EFE menţionează că aproximativ 80 de palestinieni cu paşapoarte spaniole locuiesc în Fâşia Gaza.

UPDATE: Forțele militare israeliene au declarat sâmbătă că ajutorul umanitar care intră în Fâșia Gaza va ajunge doar în zonele sudice ale enclavei, unde au îndemnat civili palestinieni să se adune pentru a evita confruntările cu Hamas.

Într-o conferință de presă televizată, purtătorul de cuvânt principal, viceamiralul Daniel Hagari, a spus că transporturile de ajutor nu vor include combustibil.

El a spus că 210 este numărul actualizat al ostaticilor ținuți de Hamas de la atacul său din 7 octombrie asupra Israelului și a spus că aproximativ o cincime din rachetele palestiniene lansate de vineri au căzut în Gaza din cauza defecțiunilor, provocând decese.

UPDATE: Patru camioane care transportă provizii de sănătate ale Organizației Mondiale a Sănătății au început să se îndrepte spre punctul de trecere Rafah, în drumul lor spre Gaza. Proviziile includ medicamente pentru traume și ajutoare pentru 1200 de persoane, precum și 235 de genți portabile pentru stabilizarea pe loc a pacienților răniți. Organizația Mondiala a Sănătății anunță că lucrează cu societățile Red Crescent egipteană și palestiniană pentru a asigura trecerea în siguranță a acestor ajutoare critice.

UPDATE: Biroul de presă al Hamas afirmă că transporturile de ajutor așteptate ”nu vor schimba condițiile medicale catastrofale din Gaza”.

UPDATE: Granița a fost închisă după ce au trecut cele 20 de camioane cu ajutoare, conform CNN.

UPDATE: Un oficial de frontieră palestinian spune că trecerea Rafah s-a deschis și camioanele ONU au intrat de pe partea palestiniană pentru a aduce ajutorul.

UPDATE: O televiziune din Egipt transmite imagini în direct cu camioanele de ajutor care intră la punctul de trecere Rafah spre Gaza.

Rafah crossing, movements towards the border has been spotted #Gaza #Egypt pic.twitter.com/zOfbx8xK7S