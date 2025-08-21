Tratamentul anti-cancer cu celule T modificate genetic. Dr. Ștefan Ciurea, la Academia de Sănătate / video

Dr. Ștefan Ciurea, profesor de Hematologie la UC Irvine, SUA, a fost invitat la Academia de Sănătate de la DC News și DC Medical.

Prof. dr. Ștefan Ciurea a dezvăluit cum funcționează tratamentul anti-cancer cu celule T modificate genetic.

"Dr. Ștefan Ciurea a fost numit director al Programului de Transplant și terapii celulare de la UC Irvine, California, după un parcurs și o experiență anterioară de 12 ani la celebrul centru de cancer din Texas, Centru Oncologic MD Anderson din Houston.

Ștefan Ciurea este unul dintre oamenii care ajută programul de Transplant Medular din România, în general, din Institutul Clinic Fundeni, în particular, și unele lucruri despre care vom vorbi și în emisiune se întâmplă sau se vor întâmpla și aici cu ajutorul domniei sale”, a spus acad. prof. dr. Irinel Popescu.

Află totul din emisiunea Academia de Sănătate, o emisiune mai veche pe care trebuie și pe care vrem să o readucem în atenția dumneavoastră.

Urmărește emisiunea completă și află totul despre tratamentul anti-cancer aici:

