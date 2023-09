Transplantul de celule stem, unul dintre cele mai eficiente tratamente. Prof. dr. Ștefan Ciurea: Este o procedură care salvează viața multor pacienți / Video

Prof. dr. Ștefan Ciurea a dezvăluit care sunt ultimele descoperiri în materie de transplant medular. În centrul în care lucrează se fac aproximativ 1000 de transplanturi medulare pe an.

„Sunt la acest centru din 2006. Am venit aici pentru pregătire de un an pentru celule stem și am rămas ca membru al grupului de aici. De atunci m-am supraspecializat în transplantul de celule stem și mi-am găsit propria mea direcție. În momentul în care am început activitatea aici, o proporție mare de pacienți nu aveau un donator pentru transplant.

Transplantul de celule stem este o procedură care salvează viața. Bineînțeles că sunt riscuri. Este o procedură care salvează viața multor pacienți cu boli maligne hematologice și asta mi s-a părut foarte interesant și mi-a propulsat cariera foarte repede. În perioada asta de 10-12 ani, eu am reușit să transplantăm practic toți pacienții care au nevoie. În momentul de față nu există pacient care nu poate să primească un transplant de celule stem dacă are într-adevăr nevoie”, a spus prof. dr. Ștefan Ciurea.

„În cazul transplantului de celule stem hematopoietice există registre. România are și ea un registru de donatori. Nu este foarte avansat. De cele mai multe ori se recurge la donatori înscriși”, a adăugat acad. prof. dr Irinel Popescu.

Prof. dr. Ștefan Ciurea. a vorbit și despre transplantul medular haploidentic, care ușurează accesul pacienţilor la un donator, respectiv la un tratament eficient.

„Transplantul haploidentic a făcut posibilă transplantarea unor celule stem necompatibile la un pacient cu o boală hematologică”

„Transplantul de celule stem a evoluat cu donatori înrudiți care erau complet compatibili. Un al doilea pas important în transplantul de celule stem și al donatorilor a fost această posibilitate de a utiliza donatori neînrudiți, dar compatibili. Utilizând donatori înrudiți compatibili și donatori neînrudiți compatibili, până recent, nu a reușit să acopere un spectru complet al donatorilor pentru transplant și din această cauză am participat la dezvoltarea transplantului haploidentic printr-o nouă metodă aplicată ce a făcut posibilă transplantarea unor celule stem necompatibile la un pacient cu o boală hematologică.

Diferența majoră este că există o imunitatea imună mai puternică între donator și recipient, în cazul transplantului incompatibil. Marele avantaj este că utilizând un donator înrudit, noi avem posibilitatea să facem transplantul mult mai repede. De obicei, donatorul este disponibil și este o rudă din familie, o rudă apropiată, de gradul I. Transplantul se poate face în două sau trei săptămâni.

Din păcate, durata în care putem să facem transplantul de la donatori neînrudiți este mult mai lungă, în medie trei luni. Avantajul este de a putea face transplantul medular mult mai repede. Sunt foarte mulți pacienți care așteaptă să fie transplantați, iar boala poate să devină refractară la tratament sau răspunde temporar. Este o nevoie din ce în ce mai mare de a transplanta pacienții într-o perioadă foarte scurtă de timp, exact din acest motiv. De la donatorii neînrudiți este mult mai greu să obținem celulele stem. Un lucru important este că diferențele în supraviețuire și rezultatele transplantului medular cu donatori neînrudiți sau cu donatori incompatibili înrudiți sunt foarte similare. Nu există diferențe semnificative”, a conchis prof. dr. Ștefan Ciurea.

Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News