Traian Băsescu primește casă de la RA-APPS și indemnizație de șef de stat, după decizia CCR. Își cere banii pe ultimii trei ani

Traian Băsescu a solicitat oficial Administrației Prezidențiale repunerea în drepturile de fost președinte. Pe lângă vila de protocol, cere plata retroactivă a indemnizației lunare, pierdută în urmă cu trei ani. Totul vine după o decizie CCR care-i redă privilegiile pierdute pentru colaborarea cu Securitatea. În luna iulie, decizia judecătorilor constituționali a luat luată cu unanimitate, considerând retragerea privilegiilor neconstituțională. Legea fusese modificată în 2021 și prevedea că foștii președinți își pierd drepturile dacă există o decizie definitivă în instanță prin care se confirmă colaborarea cu Securitatea. În urma deciziei din 2022, Traian Băsescu a rămas fără vila de protocol, indemnizație și dispozitivul de protecție. CCR a constatat că modificarea legii încalcă principiul legalității. Decizia a venit după o sesizare de la CAB într-un proces prin care Traian Băsescu a atacat legalitatea retragerii protecției oferite de SPP.

Președinția a confirmat că a primit solicitarea și că a pus deja în aplicare prevederile deciziei CCR din 1 iulie 2025, de la data publicării în Monitorul Oficial.

”Domnul Traian Băsescu, fost Președinte al României în perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 2 lit. a) și b) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare” arată un răspuns de la Administrația Prezidențială pentru Antena 3 CNN.

Traian Băsescu cere plata indemnizației lunare în cuantum de 75% din venitul actual al șefului de stat, începând cu data de 23 martie 2022, când i-au fost retrase beneficiile. Cuantumul nu este stabilit, existând un dosar pe rolul Curții de Apel București. Vineri, în 8 august, Guvernul analizează proiectul de hotărâre prin care se va atribui o reședință oficială fostului președinte.

