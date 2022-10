Traian Băsescu a fost întrebat la Realitatea Plus despre întâmplarea de ieri din Parlamentul European, atunci când i s-a întrerupt microfonul în timp ce citea o listă cu lideri europeni care ar fi vânduţi lui Putin. Fostul președinte a fost întrebat dacă a deranjat pe cineva cu cele spuse și din acest motiv ar fi fost întrerupt.

"Nu, categoric nu. Este vorba despre expirarea timpului alocat și m-au oprit. Eu am gestionat prost timpul", a spus Băsescu în cadrul emisiunii "Deschide Lumea" de la Realitatea Plus.

"Pe lista aceea se aflau și nume românești?", l-a întrebat Raluca Țicmeanu.

Traian Băsescu, despre acuzațiile potrivit cărora el este omul Moscovei

"Nu. Eu nu am acceptat să intru în direct pentru a discuta despre declarațiile mele pentru că mi-am promis de câteva luni să nu am niciun fel de ieșire publică. Am fost de acord să intervin în cazul în care în discuție sunt acuzațiile omului Moscovei, ale lui Gușă sau acuzații precum că eu sunt omul Moscovei, deci pentru asta am intrat", a spus Traian Băsescu.

"Atunci lămuriți-ne ce s-a întâmplat cu aceste acuzații care au apărut în spațiul public după ancheta de la DIICOT. Ați avut vreo afacere care să fi avut vreo legătură cu oameni de la Moscova sau cu Moscova?", a întrebat Raluca Țicmeanu.

"Da, am avut câteva afaceri și anume afaceri cu Moscova, ca să fim foarte clari. Cea mai importantă a fost scutul de la Deveselu, pe urmă a fost baza militară americană de la Kogălniceanu, pe urmă a fost baza americană aeriană de la Turda..., deci toate astea le-am făcut cu Moscova, aducând Rusiei americani în România. Acuzațiile sunt de un ridicol fără margini și, bineînțeles, am semnat cu Putin parteneriatul strategic pentru secolul XXI. E adevărat că îl chema Obama, nu Putin, dar acuzațiile astea le fac oameni controlați de Moscova. Moscova și-a activat conservele... fie că e vorba de Gușă, și eu sunt obligat să răspund", a spus fostul președinte.

Fiica sa a legalizat acte pentru Gazprom

"O să vă dau o explicație și pentru fiica mea. Mișu are circa 180 de stații de benzină cumpărate în România. Pentru 5 din aceste 180 notarul care a validat tranzacția a fost fiica mea, dar a făcut-o cu Mișu, habar nu a avut că e Gazpromul în spate și dacă ar fi avut, unde era problema? E notar, s-au prezentat acte legale, cinci benzinării au fost vândute utilizând notariatul fiicei mele", a afirmat Traian Băsescu.

"Dumneavoastră știați că este în spate Gazprom?", a întrebat jurnalista Raluca Țicmeanu.

"Păi de unde să știu? Dar dumneavoastră vă imaginați că eu când eram președinte mă suna fiica mea să mă întrebe: pot să fac actul de vânzare a acestui apartament? Pot să fac actul de vânzare a acestei stații de benzină? Dar vă spun altceva: oare niciun notar nu se întreabă, niciun vigilent nu se întreabă care a fost notarul care semnat vânzarea Alro sau care a fost notarul care a semnat vânzarea fabricii de oțeluri speciale de la Târgoviște?", a spus Traian Băsescu.

Presa germană, acuzații la adresa lui Traian Băsescu

"Presa germană- și citez acum din presa germană, susține că ați vulnerabilizat împreună cu familia prin tot felul de afaceri, puncte strategice. La ce credeți că se refereau?", a m.ai întrebat Raluca Țicmeanu

"Păi cred că se refereau la investiția comună de la Deveselu. Ce să vă spun? Conservele Moscovei să știți că sunt în toată presa europeană, nu numai în presa de la București", a declarat Traian Băsescu.

Legăturile cu firma Euroconstruct

"La un moment dat au apărut informații în spațiul public legate de firma Euroconstruct, cu care ați fi avut legături, că ați fi fost în spatele acestei firme și mai cu seamă că ar fi venit și de acolo bani de la Moscova", a afirmat Raluca Țicmeanu.

"Exclud această posibilitate. E o minciună fără limite. Nu am fost niciodată în spatele Euroconstruct. Euroconstruct ar fi avut din declarații lui Gușă toate lucrările din București. Euroconstruct niciodată, în timpul mandatului meu de primar, dar vorbim de perioada 2000-2004, de acum de acum 18 ani, și-a adus aminte Gușă că a lucrat Euroconstruct în București când eram eu primar, păi eu ce să mai spun despre asemenea afirmații decât că sunt niște minciuni gogonate și el mizează pe presa care le distribuie pentru că unul din obiectivele majore ale lui Putin în momentul de față este să discrediteze pe toți cei care au consolidat apărarea României și nu numai în România, și în Polonia face același lucru", a spus Traian Băsescu.

Replica lui Cozmin Gușă: Pe mine m-au verificat CIA-ul, NSA-ul

Contactat de DCNEWS, Cozmin Gușă a comentat acuzațiile lui Traian Băsescu.

"Pe mine m-au verificat CIA-ul și NSA-ul (National Security Agency) și când statul american mi-a dat două burse de studii, plătite de către statul american în SUA, și când, mai apoi, am fost primit la Casa Albă în timpul președintelui Obama de către consilierii săi, în calitate de persoană fizică, atenție, ceva total diferit. Am avut întâlniri la Casa Albă care sunt consemnate în acest fel. Faptul că m-am întâlnit ca persoană fizică înseamnă cercetare mai mare asupra mea și dacă aș fi fost KGB-ist, cum zice Băsescu, nu m-ar fi primit nimeni acolo.

Doi, el, săracul, a primit numele de Petrov din partea Securității, numele conspirativ de Petrov, care a fost dovedit în justiție, numai pentru că a fost desemnat să fie agent dublu, era agent al României în relația cu KGB-ul și agent al KGB-ului în relația cu securitatea română. Aceste lucruri nu s-au mai putut dovedi cât timp a fost președinte, iar el nu a putut călca prin SUA la întâlniri oficiale decât în calitate de președinte, tocmai pentru că exista această presupunere că ar fi informator securist al securității comuniste și implicit care se subordona centralei de la Moscova.

Trei, el este deranjat de ancheta asta a nemților de la Deutsche Welle care îl arată în legătură cu filiala Gazprom din Serbia. O fi câștigat ceva milioane de dolari prin neprihănita de fiică-sa, pe care a băgat-o în toate mizeriile și nu am ce să zic decât atât, în ceea ce îl privește pe Băsescu: să mai bem un păhărel să ne veselim nițel", a spus Cozmin Gușă.

*Articolul prezintă opinii și reacții

