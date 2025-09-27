€ 5.0772
Data publicării: 22:25 27 Sep 2025

Totul despre dermatocosmetică, alături de Ana Maria Mărgineanu și Mirela Vescan
Autor: Bogdan Bolojan

Duminică, la ora 11:00, emisiunea „Mi-th Influencer”, moderată de Mirela Vescan, invită publicul să descopere secretele dermatocosmeticii alături de Ana Maria Mărgineanu, specialist în domeniu.

 Subiectul principal al ediției va fi chiar această ramură a științei care reunește cosmeticienele și medicii dermatologi pentru a oferi soluții eficiente problemelor pielii, de la acnee la alte afecțiuni frecvente.

În cadrul emisiunii, cei doi invitați vor discuta despre importanța dermatocosmeticii și despre modul în care inovațiile din acest domeniu pot transforma modul în care ne îngrijim pielea. De asemenea, vor fi prezentate detalii despre cea de-a doua ediție a Congresului Dermatocosmetic, care se va desfășura pe 30 și 31 octombrie la București, un eveniment dedicat specialiștilor și pasionaților de frumusețe și sănătatea pielii.

„Mi-th Influencer” promite astfel o ediție plină de informații utile și sfaturi practice, oferind telespectatorilor ocazia să afle direct de la profesioniști care sunt cele mai noi tendințe și soluții în dermatocosmetică.

Toate aceste subiecte și multe altele vor fi dezbătute pe DCNews și DCNews TV, duminică, de la ora 11:00. Publicul este invitat să urmărească emisiunea pentru a înțelege mai bine cum știința și estetica se întâlnesc pentru a oferi soluții personalizate și eficiente pentru sănătatea pielii.

