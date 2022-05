Toto Cutugno a fost internat de urgență. Are CANCER. Concertul de la Sala Palatului S-A ANULAT

Concertul lui Toto Cutugno era programat pentru data de 8 mai, la Sala Palatului. Organizatorii au anunțat în urmă cu puțin timp că evenimentul se anulează. „Problemele de sănătate îl forțează pe Toto Cutugno, la cererea medicilor, să anuleze toate concertele ce urmau să fie susținute în anul 2022. Sănătatea artistului s-a degradat în ultima perioada din cauza afecțiunilor cronice avute, în trecut fiind diagnosticat cu cancer metastatic la prostată”, transmit promoterii concertului din București.

În vârstă de 78 de ani, Salvatore Cutugno, cunoscut publicului sub numele Toto Cutugno, este un cântăreț și compozitor italian de muzică ușoară. Are peste 400 de melodii compuse și peste 100 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. În luna aprilie 2022 artistul italian a suferit complicații și a fost internat de urgență în stare critică într-un spital privat. Datorită eforturilor medicilor starea lui este stabilă, aceștia însă interzicându-i orice formă de efort. În prezent artistul se află sub strictă supravegherea medicală.

Cum se pot recupera banii pe bilete

Contravaloarea biletelor se va rambursa de către organizator în maxim 30 de zile de la solicitare prin intermediul celor de la Eventim sau la casieria Sălii Palatului. "Totodată, având în vedere situația mondială actuală a conflictului militar din Ucraina, SC Mall4art SRL pune la dispoziția cumpărătorilor de bilete opțiunea de a preschimba biletele la concertul Toto Cutugno cu un Voucher – Bilet ce va putea fi folosit DOAR pentru achiziționarea de noi bilete la spectacolul UMANITAR Teatru pentru UCRAINA – Baletul Clasic din Ucraina susținut de trupa de balet "Ucrainian Classic Ballet" cu reprezentația Giselle în două acte”, mai transmit organizatorii concertului anulat al lui Toto Cutugno.

Pentru procedura de solicitare online a rambursării prețului, cumpărătorii trebuie să acceseze Eventim.ro.

