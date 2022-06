„Există situații în care instituțiile, pur și simplu, și cu oamenii cei mai pregătiți sunt într-o stare de amorțeală incredibilă. Sunt instituții unde oamenii vin la 10.00 și rup ușa la 13.00. Și nu produc absolut nimic, dar nici nu îi întreabă nimeni la final de săptămână, la final de lună”, a spus Eugen Tomac. „E nevoie de multă ambiție și voință politică pentru a pune la muncă și aparatul pe care îl ai”, a subliniat președintele PMP.

„Vă spun că există oameni în aparatul de stat care sunt de foarte bună calitate, sunt foarte bine pregătiți, dar nu le cere nimeni pentru că sunt prea vechi, prea deștepți, prea atenți la detalii. Dacă mergem pe această filosofie, rămânem unde suntem și evident că încercăm să căutăm vinovați în altă parte. De ce spun acest lucru? Pentru că văd cu câtă insistență se încearcă acreditarea ideii că cineva tot timpul nu ne lasă să facem, dar noi avem multă voință”, a spus Eugen Tomac în cadrul unui interviu acordat DCNews.

Eugen Tomac, președintele PMP, la interviurile DC News

De ce nu e România în Schengen. Tomac arată principalii vinovaţi

„Reprezentaţi statul român în Parlamentul European, dar dacă aţi fi la putere acum, aţi avea o minge ridicată la fileu. Mă uit şi la Turcia acum, cu Finlanda şi aderarea în NATO. Şi noi să fim de acord, dar când ne-or lăsa să intrăm în spaţiul Schengen. Ţineţi minte că într-un an chiar Finlanda ne-a blocat. Măcar să le arătăm obrazul. Nu o punem acum drept condiţie, că ne apără şi pe noi, e bine să fim în NATO. Dar să le aducem aminte când au fost jigodii care făceau jocurile Franţei şi Germaniei, care aveau alegeri şi ne-au blocat", a punctat Val Vâlcu.

"Ştiţi cum e treaba asta cu Schengenul? Principalii vinovaţi pentru faptul că azi nu suntem în spaţiul Schengen suntem noi cu grebla noastră românească. Pentru că în 2012 am avut un calendar deja stabilit clar. Pe 1 octombrie 2013 trebuia cel puţin aerian să fim în Schengen. În aeroporturi aveam culoare instalate cu Schengen. Se făceau primii paşi. Faptul e că noi nu am avut maturitatea politică, şi ştiu sigur că, din ce am vorbit cu cei din PSD, ei nu ştiau de acest calendar. Ponta nu le-a spus şi ei au mers cu "să îl dăm jos pe Băsescu". Ce s-a întâmplat în acea vară ne-a suspendat şi ne-a pus în situaţia aceasta extrem de complicată.

Afacerea cu Finlanda... vorbim de un cu totul alt context. NATO nu are nimic în comun cu Uniunea Europeană. Ceea ce am ratat, şi mă refer la toate guvernele, a fost o strategie eficientă pe care trebuia să o gândim şi să mergem în tandem peste tot împreună cu Bulgaria", a replicat Tomac.

"Doamne fereşte... deci Bulgaria, unde se împuşcă ziariste de investigaţie, unde sunt mafioţi cât cuprinde...", a intervenit Vâlcu.

