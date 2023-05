Ținuta la control. Designerul Raluca Soare, curajul de a ieși din tipare

Raluca Soare, designer vestimentar, este invitata Rominei Băluță, duminică de la ora 13:00, în cadrul emisiunii „Ținuta la control”, de la Spectacola și DC News.

Raluca Lupulescu Soare este un om plin de culoare, texturi, dar și o persoană asumată, curajoasă și cu o pasiune pentru unicat. Am stat de vorbă cu ea și i-am aflat toate secretele. Am descoperit ce înseamnă să creezi haine unicat, dar și cum se împacă viața profesională cu cea de familie.

„La mine, pasiunea pentru unicat a apărut de mică, probabil din educație, de asemenea, mă duceam să îmi fac hăinuțele la croitoreasă, ca să nu mai aibă nimeni ca mine. Dacă prindeau ai mei vreo excursie prin străinătate, îmi aduceau de acolo, din același motiv. Și uite așa s-a format în mintea și în mentalitatea mea dorința asta pentru unic, după care am extins-o la tot ce s-a putut, de la acțiuni, până la numele copiilor. Când le-am căutat numele, am vrut să nu mai știu pe nimeni cu numele acelea și am luat totul la mână, site-uri, să nu mai existe. Până acum am reușit, încă nu am găsit copii cu același nume.”, ne-a mărturisit Raluca Soare.

Ce înseamnă să creezi haine unicat, dar și cum se împacă viața profesională a Ralucăi Soare cu cea de familie, aflați duminică, de la ora 13:00, din emisiunea care va fi transmisă pe canalul de Youtube Spectacola și DC NEWS, dar și pe paginile de Facebook Spectacola și DC News, dar și DC News TV.

Emisiunea „Ținuta la control” își propune să dezvăluie cum să fii mereu în trend, greșeli și sfaturi. Să arăți tot timpul încântător este o adevărată provocare, dar totul poate deveni mult mai simplu pentru tine, dacă ai grijă să nu faci anumite greșeli vestimentare. Moda poate fi considerată o artă, dar, în același timp, este accesibilă oricui, iar principiile de bază pot fi învățate de toată lumea, cu puțin exercițiu și dedicare.

