Tinerii să uite de șomaj! Motreanu, anunț de la Bruxelles: Adio stagii neplătite!

”Avem datoria să îi sprijinim pe tineri să își găsească drumul în viață, să aibă acces la piața națională și europeană a muncii. Ziua Naţională a Tineretului este sărbătorită în fiecare an, în data de 2 mai.

Este un bun prilej să reflectăm la ceea ce am făcut concret pentru a-i ajuta pe tineri.

În calitate de europarlamentar, am susținut programele dedicate tinerilor discutate de Parlamentul European. Am adoptat, în Parlamentul European, „Rezoluția pentru tineri”, prin care am identificat problemele tinerilor din UE și am propus Comisiei Europene soluții concrete. Am susținut consolidarea Garanției UE pentru tineret prin care tinerii să poată primi o ofertă de angajare, de studii, de stagiu sau de ucenicie în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la momentul când nu mai urmează o formă de educație formală.

În 2020, 17,6% dintre cetățenii UE cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani nu aveau niciun loc de muncă și nici nu urmau cursuri de educație sau formare profesională. 400.000 de tineri din România se aflau în această situație, potrivit Eurostat.

Am votat pentru interzicerea stagiilor neplătite, care reprezintă o formă mascată de exploatare a tinerilor și o barieră considerabilă în calea integrării in piața muncii a tinerilor care nu-și pot permite să urmeze un stagiu neavând niciun fel de venit pe durata acestuia.

Parlamentul European a propus crearea unei platforme digitale unice care să conțină oferte de muncă, ghiduri pentru completarea unui CV, oferte de studii, burse și stagii sau programe de voluntariat. Alte propuneri vizează consilierea în carieră, accesul grupurilor vulnerabile la oportunităţi, asistenţă pentru locuire, asistenţă specială pentru tineri, cooptarea tinerilor în procesul de decizie” scrie europarlamentarul PNL Dan Motreanu, pe Facebook.

