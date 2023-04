Thierry Breton: Comisia Europeană împreună cu miniștrii apărării din țările UE au decis să lanseze o licitație pentru a achiziționa echipamente militare

„Am discutat cu Comisarul Breton despre sprijinul pe care România îl poate obține prin scheme de ajutor de stat dedicate industriei. Ministerul Economiei este interesat de dezvoltarea industriilor de bază: industria oțelului, industria aluminiului, industria automotive și industria materialelor de construcții pentru a fi pregătiți să sprijinim Ucraina în momentul în care vom începe construcția acestei țări. De asemenea, investițiile în industria de apărare, cele care au fost deja alocate prin bugetul de stat national, 800 de milioane de RON, dar și următoarele investiții și parteneriate cu alte țări sau cu Comisia Europeană vor reprezenta baza dezvoltării industriei de apărare. Avem pregătite soluții atât pentru Fabrica de Pulberi, cât și pentru liniile de producție de la Plopeni și Dragomirești, deoarece există un interes ridicat în dublarea și creșterea acestor capacități pentru a asigura producția necesară țărilor NATO. Vom lucra împreună cu domnul Comisar pentru a putea susține aceste investiții. De asemenea, în cursul zilei de ieri în Consiliul Național de Apărare a Țării am discutat despre următoarele achiziții strategice ale Ministerului Apărării Naționale. Ministerul Economiei va face legătura între industria de apărare private și industria de apărare de stat, pentru a asigura atât componente/piese, dar și mentenanța acestor echipamente pentru creșterea capacității aviatice a sistemului de apărare națională”, a declarat Florin Spătaru, Ministrul Economiei.

Licitație pentru achiziționarea de echipamente militare

În perioada 11-12 aprilie 2023, Comisarul European pentru Piața Internă, Thierry Breton se află într-o vizită oficială în România. Principalul obiectiv al vizitei comisarului european a vizat industria de apărare.

„Vizita mea este dedicată, în principal, industriei de apărare. Toate statele membre UE sprijină Ucraina, în conflictual pe care Rusia a decis în mod unanim să îl înceapă. Comisia Europeană împreună cu miniștrii apărării din țările membre UE au decis să lanseze o licitație de peste 1 miliard de euro, cu scopul de a achiziționa echipamente militare. Am identificat peste 15 companii în Europa, din 11 țări, care ar putea să asigure aceste echipamente și, bineînțeles, România este una dintre țări. Am vizitat, la invitația Ministrului Economiei Uzina Mecanică Plopeni şi Uzina de Produse Speciale Dragomireşti, unde am rămas impresionat de profesionalismul și dedicarea angajaților și de echipamentele acestora, ceea ce m-a făcut încrezător în capacitatea României de a fi parte din securitatea europeană”, a afirmat Comisarul Thierry Breton.

„Am discutat cu Thierry Breton despre principalele obiective ale României în ceea ce privește evoluția economică în contextul Pieței Unice a Uniunii Europene, dar şi despre rolul foarte important pe care îl joacă țara noastră, la nivel european, în raport cu evenimentele din Ucraina”, a declarat ministrul Florin Spătaru.

De asemenea, oficialul european a precizat faptul că țările europene trebuie să fie pregătite să participe la reconstrucția Ucrainei, motiv pentru care trebuie să îşi dezvolte industria prin parteneriate public-private.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News