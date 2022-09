Theo Rose și Anghel Damian, prima apariție împreună:...

Theo Rose și Anghel Damian formează cel mai fresh cuplu din lumea mondenă. Chiar dacă artista nu ar fi vrut să-și facă publică noua viață sentimentală așa de curând, fotografiile apărute în mediul online i-au stricat planurile. Cu toate acestea, cei doi îndrăgostiți au rămas în continuare în umbră și nu s-au afișat prea mult împreună în spațiul public. Surprinderea fanilor a fost foarte mare în acest sens, când Codin Maticiuc a anunțat faptul că noii invitați ai podcastului său sunt Theo Rose împreună cu iubitul său. În primul rând, cei trei au vorbit despre rolul pe care solista îl interpretează în cel mai nou serial de pe Pro TV.

„M-am gândit foarte mult la asta, mai ales după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat și am încercat cu toată ființa mea să fiu cât mai obiectiv, în ceea ce o privește. Cu cât ești mai apropiat de cineva, cu atât mă oblig să fiu mai sever, mai atent, să pun o presiune mai mare, tocmai ca să nu vulnerabilizez întregul și să nu se confunde planul personal cu cel profesional. Am fost obligat să fac exercițiul ăsta și spun cu mâna pe inimă că Theo este un talent actoricesc uriaș, nu am văzut genul ăsta de talent până acum. Am lăsat publicul să aleagă dacă mă crede sau nu, dar eu cred asta cu toată ființa mea. Faptul că a făcut muzică la nivelul ăsta o ajută foarte tare. Este un talent de scenă, în toate formele ei. Are os de actriță și sper ca serialul „Clanul” să fie doar prima treaptă a carierei ei. Pentru rolul Verei, au dat casting 200 de actrițe”, a declarat Anghel Damian, iubitul lui Theo Rose și regizorul serialului „Clanul”, în cadrul podcastului La Mijloc.

Ce riscuri și-a asumat Theo Rose, când a acceptat să joace în serialul „Clanul”

Chiar dacă toată echipa a fost impresionată de talentul actoricesc a lui Theo Rose, aceștia și-au asumat, de asemenea, și un risc, în momentul în care au decis să aducă în pielea unuia dintre personajele principale un actor fără experiență. De asemenea, la rândul ei, artista și-a sacrificat câteva proiecte importante pe care le avea pe plan muzical, veniturile având și ele de suferit.

„Au existat și temeri, în ceea ce privește ritmul nostru de filmare, ne-am pus întrebările astea și au fost riscuri pe care ni le-am asumat, în alegerea asta.”, a mai spus aceasta.

„Am triat din cântări, sunt în pierdere cumva, dar fac chestia asta cu multă pasiune. Mă completez ca artist și ca om. Mi s-a schimbat viața cu totul.”, l-a completat artista.

