Theo Rose, despre propunerea primită din partea lui Smiley: Lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Nu m-am așteptat

Theo Rose a vorbit despre lucrurile bune care i se întâmplă pe plan profesional. Artista va face parte din juriul Vocea României.

"S-a întâmplat rapid minunea"

"Mi se pare că lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Eu nu m-am așteptat niciodată că așa rapid voi ajunge în punctul ăsta. Ca să nu mă frustreze poziția de jurat la Vocea României, am luat lucrurile așa: dacă pentru mine s-a întâmplat rapid minunea, asta e clar că, din momentul ăsta, se poate întâmpla la fel de rapid și pentru alții.

Atunci eu trebuie să fiu bună în condițiile astea și ar trebui să fiu generoasă, să împart din experiența mea cu cei care vor să ajungă unde sunt și eu. Evident, parcursul diferă. Nu vom ajunge toți la fel de repede, că poate nu vom trece toți prin aceleași experiențe, dar clar, contează ce am de spus. Poate ajută pe cineva. Cine vrea să asculte, e foarte bine.

Și sper din suflet ca prezența mea aici să conteze pentru unii concurenți. Am reușit să ajut oameni și fără să fiu în juriu la Vocea României. Dar sunt convinsă că nu doar cei care vor fi prezenți aici pe scenă vor fi ajutați și de mine dar și cei care ne vor urmări de acasă și visează", a spus Theo Rose pentru ciao.ro.

"Pot să zic că sunt mult mai relaxată de când Smiley mi-a făcut propunerea, pentru că am foarte mare încredere în el! E unul dintre artiștii mei preferați de la noi și îți dai seama… nu pot să fiu decât mândră și mă bazez pe el maxim! Alegerile le vom face împreună. Dar mă bazez pe el pentru că vom avea multe în comun în ceea ce privește alegerile!", a mai spus artista.

"Am zis că, dacă aș primi propunerea asta, aș refuza-o"

"Am fost la Horia Brenciu la podcast și am zis că probabil că dacă aș primi propunerea asta aș refuza-o. Pentru că mi se pare că e prea devreme pentru momentul în care mă aflu eu. Doar că venind atât de repede, m-a luat prin surprindere. Plus propunerea de la Smiley, care a zis „Vino cu mine pe scaun, că trebuie o voce din generația tânără care să vină aici drept exemplu. Uite, dacă ea a putut, puteți toți! Cam acesta este exemplul pe care vrem să îl dăm! Și am zis "Bine, hai că vin!”, a spus Theo Rose.

Smiley și Theo Rose vor ocupa scaunul dublu

"Sezonul ăsta, voi vorbi "pe două voci”! Una de băiat și una de fată. Și ce fată! Scaunul dublu îmi dă această putere de a mă ajuta în evaluări, opinii, reacții de o reprezentantă foarte cool a noii generații de artisti din România. Theo Rose va fi și va zâmbi lângă mine la fiecare ediție și împreună ne pregătim să ne bucurăm de acest drum fabulos, spectaculos și aventuros pe care-l deschide noul sezon „Vocea României”, a declarat Smiley.

"Mi-am petrecut ani buni ai copilăriei concurând la diferite festivaluri de muzică. Vocea României ar fi fost un ideal pentru mine, doar că am copilărit la țară și atunci nu am reușit să visez chiar atât de departe la vârsta aceea. După care, am venit la liceu în București și mi-a fost teamă să mai particip la un concurs de o asemenea anvergură, nu știam ce îmi rezervă viitorul, dar uite-mă astăzi, aici, în fața multor oameni talentați, concurenți la Vocea României. Sunt deschisă alături de Smiley să îi ajutăm, să îi îndrumăm și să le pun și eu pe tavă tot ce am învățat până acum în anii de succes ai carierei mele. Sper să le fie de folos și sper să primesc de sus, de la Dumnezeu, inspirație, generozitate și bună dispoziție ca să pot să îi destresez”, a spus Theo Rose.

