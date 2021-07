The Weekend și Angelina Jolie, întâlnire în doi la un concert din LA

The Weekend și Angelina Jolie au fost văzuți împreună la un concert din Los Angeles.

Angelina Jolie și cântărețul The Weekend au fost văzuți împreună la un concert privat în Los Angeles. Presa internațională, inclusiv The U.S. Sun, au speculat că întâlnirea celor două vedete ar putea fi una romantică, întrucât nu este prima dată când cei doi ies împreună în public.

La începutul lunii, Abel Tesfaye, numele adevărat al lui The Weekend, și Angelina Jolie au luat masa împreună la Giorgio Baldi. Acolo au petrecut câteva ore, pentru ca mai apoi să plece separat pentru a evita zvonurile.

Conform contului de Instagram DeuxMoi, pe care ponturile despre vedete sunt publicate, cei doi au fost observați la „Mustafa's private concert”. În pozele publicate pe rețeaua de socializare, cântărețul era îmbrăcat cu o jachetă de denim, iar Jolie a îmbrăcat o ținută închisă la culoare, afișând un zâmbet imens.

O sursă exclusivă a publicației The Sun a dezvăluit că fiul actriței, Pax, s-a întâlnit cu The Weekend în timpul unei vacanțe de familie a copiilor Jolie - Pitt cu mama lor. Atunci Angelina și Abel s-au întâlnit prima dată și au rămas în legătură.

Custodia copiilor Jolie - Pitt

Brad Pitt va împărți custodia copiilor săi cu fosta sa soție Angelina Jolie, după un proces îndelungat în instanța de judecată. În 2016 Jolie a depus actele de divorț, iar de atunci a început bătălia pentru custodia copiilor, un proces ce a rămas ferit de ochii curioșilor și de opinia publică. Judecătorul John Ouderkirk a decis în favoarea actorului, crescând numărul de ore pe care acesta le poate petrece în compania copiilor săi, informează BBC.

Brad Pitt, în vârstă de 57 de ani, și Angelina Jolie, de 45, sunt părinții a 6 copii, Pax, de 17 ani, Zahara de 16, Shiloh, de 14 ani și gemenii Viviene și Knox, de 12 ani. Maddox, în vârstă de 19 ani, nu mai este subiectul procesului de custodie în acest caz.

Jolie nu a avut obiecții asupra deciziei judecătorești, însă surse spun că au fost ridicate alte probleme de către aceasta. Procesul efectiv a durat câteva luni, iar prin sala de judecată s-au perindat nenumărați martori, experți și terapeuți, a adăugat o sursă. Angelina Jolie a criticat faptul că micuții nu au putut fi audiați în instanță în procesul de custodie.