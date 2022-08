Teo Trandafir: Prietenia este mai statornică, te bazezi mai mult pe ea. Iubirea se "zgârie" ușor

"După părerea mea prietenia este mai statornică și te bazezi mai mult pe ea decât pe iubire. Iubirea se "zgârie" ușor, însă prietenia nu cere nimic, este necondiționată. Omul care îți e prieten îți va sări în ajutor, asa cum și tu o faci în momentul în care are nevoie. Prietenia se bazează pe niște valori mult mai profunde decât iubirea.

De iubit putem iubi șase luni, dar prietenia nu poate dura doar atât. În general, îmi place să fiu sigură că un prieten nu mă va trăda în momentul în care voi fi într-o situație în care nu mi-aș dori să fiu, că nu face publice lucrurile pe care i le spun, așa cum eu la rândul meu țin secrete de ani. Oamenii care îmi sunt prieteni știu asta, vin, mi se confesează și sunt în absolut confort că nu voi duce mai departe informația. A doua calitate este generozitatea. Un "zgârcit” nu poate să fie un prieten", a spus Teo Trandafir, într-un interviu pentru unica.ro.

Teo Trandafir, despre prieteniile din PRO TV

Recent, Teo Trandafir a vorbit și despre prieteniile din PRO TV. "Da, mai am foarte mulţi prieteni în PRO TV. La un moment dat, la o adunare, erau Florin Călinescu, Andi Moisescu şi Geanina Corondan. Florin Călinescu l-a rugat pe Andi Moisescu să caracterizeze nişte persoane şi acesta când a ajuns la mine a spus că nu mă poate caracteriza, pentru că sunt sora lui şi am mâncat împreună salam pe ziar. Ce poate spune mai frumos un prieten despre tine.

Da, am prieteni minunaţi din toate televiziunile cu care nu intru în conversaţii despre serviciu, asta ca să nu intru în situaţii stânjenitoare, să nu ajungem la conflict de interese, dar personal suntem foarte legaţi. Dacă nu aş crede în noţiunea de prieten, aş lua-o razna. Adesea m-am simţit trădată, dar nu le pun la suflet, pentru că nu ştii cum te duce viaţa. Poate şi eu am greşit fără să îmi dau seama. Nu este bine să pui ştampila şi să spui că deţii adevărul suprem", spunea, atunci, Teo Trandafir, pentru okmagazine.ro.

În urmă cu zece ani, Teo Trandafir a fost la un pas de a-și pierde viața. Acela a fost momentul care a schimbat totul.

"Am înțeles că nu mai sunt același om, că nu mai pot face aceleași lucruri, că nu voi mai fi niciodată cine am fost, că mintea mea nu va mai fi niciodată aceeași, sentimentele mele la fel. Lista de prieteni nu am modificat-o eu, s-a modificat singură. Nimeni nu își face curat în lista de prieteni, ei se triază singuri. În momentul în care, aflat la necaz, nu sare nimeni să te ajute, înseamnă că este problema ta. Nu am fost dezamăgită, pentru că nu m-am amăgit. Nimeni nu-mi spusese că va sări să mă ajute dacă pățesc ceva. Cum să te dezamăgească cineva care nu ți-a promis nimic, nu îți datorează nimic?

Pe lumea asta nimeni nu datorează nimic nimănui. Oamenii nu sunt obligați să te amăgească, să te ridice în slăvi. E clar că am făcut ceva bun dacă, în secunda când nimeni nu îmi datora nimic, a sărit un om și m-a salvat, a mai sărit un om și m-a ajutat, a mai sărit un om și m-a angajat. Dacă m-aș fi purtat urât cu toată lumea, m-aș fi gândit numai la mine și la faptul că omenirea îmi datorează mie, și eu ei nu, nu ar fi sărit nimeni și viața mea, într-adevăr, s-ar fi schimbat la 180 de grade. Viața mea este mai bună acum decât era înainte", a spus Teo Trandafir pentru viva.ro.

"I-am mulțumit lui Dumnezeu că nu a fost copilul meu. Motivul a fost pur egoist. Dacă Maiei i se rupe o unghie, eu sufăr ca un câine. Nu aș fi putut supraviețui dacă i s-ar fi întâmplat copilului meu ceva rău. Ar fi fost două vieți în joc. Așa a fost cea mai bună variantă, ca de obicei, aleasă de Dumnezeu, și nu s-a pierdut niciuna", a mai spus vedeta.

