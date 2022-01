Tensiuni Rusia-Ucraina. Unde vor fi amplasate trupele NATO pe teritoriul României. Dîncu, răspuns pentru Chirieac

"Domnule ministru, preşedintele Macron a anunţat că est dispus să trimită trupe franceze în România. Preşedintele american Joe Biden vrea să trimită trupe în România şi în Bulgaria. Cu experții dumnevaoastră aţi început să analizaţi unde ar fi locaţiile ce le mai potrivite în care aceste trupe ar putea fi amplasate? Nu de alta, dar, în general, acolo unde astfel de trupe, sub steag NATO sau sub steag american, au fost amplasate, acolo s-a dezvoltat oraşul, s-a dezvoltat regiunea, s-a dezvoltat infrastructura. Ori, în cazul României, cea mai importantă problemă, fundamentală este aceea de "bună guvernare". Din cauza asta se întâmplă tot ceea ce se întâmplă rău în ţara noastră, din cauza proastei guvernări. Poate că un pic de sprijin şi din punctul ăsta de vedere ne-ar ajuta", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

"Avem câteva locaţii stabilite"

"Sigur că o asemenea decizie nu a fost luată. În orice caz, există o procedură foarte exactă în ceea ce priveşte stabilirea unei locaţii. Un element este o vizualizare a tuturor locaţiilor, un fel de audit al locaţiilor şi acest lucru se întâmplă şi în funcţie de tipul de ameninţare care poate să fie strategică la momentul respectiv. În mod firesc, noi avem pregătite mai multe locaţii, însă acestea fac parte din confidenţialitatea pregătirilor operaţionale din zona militară şi nu putem să discutăm despre ele, chiar dacă, în sistemul de astăzi al NATO, după ce s-au stabilit anumite decizii, există destulă transparență încât să nu fie nişte lucruri ascunse. Astăzi, este greu să mai ascunzi anumite lucruri. Avem câteva locaţii stabilite, unde se pot disloca trupele de sprijin, în cadrul sistemului defensiv de pe flancul de est", a spus Vasile Dîncu.

SUA și câțiva aliați sunt în discuții pentru a trimite suplimentar mii de trupe în țările NATO din Europa de Est, înainte de orice potențială invazie rusă a Ucrainei, ca dovadă de sprijin în fața agresiunii în curs a Moscovei, au declarat pentru CNN trei oficiali americani specializați pe problema curentă. Printre țările care iau în considerare să accepte implementările de trupe militare se numără România, Bulgaria și Ungaria. Desfășurările ar număra aproximativ 1.000 de soldați în fiecare țară și ar fi similare cu grupurile de luptă avansate staționate în prezent în țările baltice și Polonia.

