Tensiuni între Mihai Bendeac și producătorii iUmor. Se zvonește că a părăsit definitiv emisiunea

Actorul Mihai Bendeac ar fi intrat într-un conflict cu echipa producătoare a show-ului iUmor, informație dezvăluită de Fanatik.ro. Scandalul ar fi izbucnit în timpul filmărilor pentru cel de-al 13-lea sezon al emisiunii de la Antena 1. Bendeac ar fi decis să nu se mai întoarcă la emisiunea la care este jurat, iar sursa citată transmite că au fost filmate deja patru ediții ale emisiunii. Tot Fanatik.ro scrie că șansele ca Bendeac să revină în emisiune sunt nule.

Contactat de reporterii site-ului, acesta ar fi spus că nu mai apare la Antena 1 și iUmor, informație pe care DC News nu o poate verifica în mod independent.

Între timp, Cancan.ro transmite că conflictul care a dus la „plecarea” lui Bendeac a pornit după ce a fost filmat fără să știe, într-o pauză.

Potrivit tabloidului, managementul grupului de televiziuni este conștient de temperamentul lui Mihai Bendeac. „Ce credeți, e prima oară când face așa?”, ar fi fost răspunsul surselor din Antene. Aceștia au transmis și că un alt jurat i-ar putea lua locul definitiv lui Bendeac.

Episoadele 3 și 4 ar fi fost filmate deja cu Costel Bojog care, în proporție „de 99%”, va rămâne jurat permanent la iUmor, mai spune sursa citată.

În final, un punct de vedere transmis de Mihai Bendeac ar lămuri ce s-a întâmplat cu adevărat între actor și producătorii emisiunii de la Antena 1.

Bendeac nu este străin de "scandaluri și împăcări" cu trusturile în care a activat

În 2009, după ce a făcut parte din show-ul „Mondenii" de la Prima TV, actorul a plecat la Antena 1, unde a rămas o perioadă destul de îndelungată. Până în 2013, când a plecat și de acolo. O perioadă a înregistrat filmuleţe pe Youtube, cu diverse interviuri şi materiale comice, urmând să se întoarcă iar la Prima TV.

În 2015, în urma unui alt scandal, Mihai Bendeac, reîntors la Anena 1, a decis să părăsească trustul Intact și să nu mai apară în emisiunea iComedy pe care o prezenta la vremea respectivă. Atunci, vedeta tv a fost dată în judecată de Antena 1, care cerea o daună în valoare de 1.300.0000 de euro, scrie click.ro. Ulterior, postul tv a renunțat la proces.

Mihai Bendeac, jignit de Ana Baniciu: Am găsit acum momentul să spun asta, poate aude

În urmă cu ceva timp, cântăreața Ana Baniciu, fiica lui Mircea Baniciu, a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare despre Mihai Bendeac.

Invitată în podcastul lui Radu Tibulca, artista l-a dat de gol pe Mihai Bendeac și și-a spus propria părere despre juratul de la iUmor. Vedeta a mărturisit că îl apreciază enorm pe Mihai Bendeac, chiar dacă actorul nu crede acest lucru, fapt pentru care aceasta i-a aplicat o replică dură.

Aceasta a mărturisit că l-a urmărit pe ascuns pe actor la teatru, însă Mihai Bendeac nu a știut acest lucru. În plus, cântăreața susține că juratul de la iUmor este unul dintre cei mai deștepți oameni din televiziune din această perioadă, ținând cont de faptul că nu face compromisuri.

"Bendeac este un bou pentru că el crede că nu îl apreciez și eu îl apreciez maxim și îmi place maxim de el, de actorul din el. L-am urmărit și la teatru, dar el nu știe. Eu sunt o fată cultă, domne. Am găsit acum momentul să spun asta, poate aude.

Bunica mea mă ducea în fiecare săptămână la teatru. Am văzut multe piese de teatru care sunt și acum, se derulează și acum. Și ulterior am mai fost la Mihai Bendeac…mie mi se pare unul dintre cei mai deștepți oameni de TV din ultima perioadă în contextul în care nu face compromisuri. Și ca influencer mi se pare că face ce vrea el. El nu face reclamă pe față, cum facem noi toți.

Eu fac reclamă pe față pentru că mi se pare mult mai asumat să fac pe față și nu am ce are el. El are posibilitatea de a spune că nu face așa, și atunci e mult mai mișto", a declarat Ana Baniciu. Citește mai departe>>

