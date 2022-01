Mihai Bendeac, jignit de Ana Baniciu: Am găsit acum momentul să spun asta, poate aude

Cântăreața Ana Baniciu, fiica lui Mircea Baniciu, a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare despre Mihai Bendeac.

Invitată într-un podcastul lui Radu Tibulca, artista l-a dat de gol pe Mihai Bendeac și și-a spus propria părere despre juratul de la iUmor. Vedeta a mărturisit că îl apreciază enorm pe Mihai Bendeac, chiar dacă actorul nu crede acest lucru, fapt pentru care aceasta i-a aplicat o replică dură.

Aceasta a mărturisit că l-a urmărit pe ascuns pe actor la teatru, însă Mihai Bendeac nu a știut acest lucru. În plus, cântăreața susține că juratul de la iUmor este unul dintre cei mai deștepți oameni din televiziune din această perioadă, ținând cont de faptul că nu face compromisuri.

"Bendeac este un bou pentru că el crede că nu îl apreciez și eu îl apreciez maxim și îmi place maxim de el, de actorul din el. L-am urmărit și la teatru, dar el nu știe. Eu sunt o fată cultă, domne. Am găsit acum momentul să spun asta, poate aude.

Bunica mea mă ducea în fiecare săptămână la teatru. Am văzut multe piese de teatru care sunt și acum, se derulează și acum. Și ulterior am mai fost la Mihai Bendeac…mie mi se pare unul dintre cei mai deștepți oameni de TV din ultima perioadă în contextul în care nu face compromisuri. Și ca influencer mi se pare că face ce vrea el. El nu face reclamă pe față, cum facem noi toți.

Eu fac reclamă pe față pentru că mi se pare mult mai asumat să fac pe față și nu am ce are el. El are posibilitatea de a spune că nu face așa, și atunci e mult mai mișto", a declarat Ana Baniciu.

"Oamenii îl admiră. E foarte inteligent"

Asta nu a fost tot, pentru că Ana Baniciu a mai spus și că Mihai Bendeac se bucură de foarte mulți fani prin prisma carierei pe care a construit-o de-a lungul anilor.

"E în poziția aia de forță și mi se pare foarte tare. Eu nu știu…el crede că eu îl consider așa…dar mie mi se pare că foarte tare. De câteva ori am discutat cu el și mi-a părut rău așa să văd că el are o percepție diferită față de cum e el văzut din exterior. Oamenii îl admiră. Este foarte inteligent", a mai spus ea.

