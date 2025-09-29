€ 5.0772
Data actualizării: 12:04 29 Sep 2025 | Data publicării: 12:04 29 Sep 2025

EXCLUSIV Tatiana a revenit acasă cu familia după 20 de ani în străinătate și s-a adaptat perfect. E posibil?
Autor: Alexandra Curtache

WhatsApp Image 2025-09-29 at 11.42.30
 

Tatiana Teleptean, o româncă revenită acasă împreună cu familia după mai bine de 20 de ani în străinătate, este invitata ediției de astăzi a emisiunii Departe de România, difuzată începând cu ora 18.00, pe canalele ȘtiriDiaspora, DCNews și DCNewsTV.

Tatiana Teleptean a petrecut 9 ani în Italia și 11 ani în Marea Britanie, înainte de a lua o decizie importantă: să se întoarcă acasă, în România.

Din ediția de astăzi vom afla împreună de ce a ales să facă acest pas, cum a fost viața de familie peste hotare și ce diferențe a descoperit între cele două țări.

Tatiana ne povestește cum e viața în România după 20 de ani în străinătate și care e secretul unui proces de reîntoarcere reușit.

Video

Departe de România, o emisiune cu și despre românii din diaspora

Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, este o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare ediție descoperim povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate sau reveniți acasă, vorbim despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.

Pe lângă poveștile românilor stabiliți în afara granițelor, în cadrul emisiunii sunt uneori invitați și oficiali ai statului sau lideri politici care ne oferă informații relevante pentru cei din diaspora. 

Emisiunea "Departe de România" se difuzează pe site-ul ȘtiriDiaspora, canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News TV, ȘtiriDiaspora și DC News.

