Tatiana Teleptean a petrecut 9 ani în Italia și 11 ani în Marea Britanie, înainte de a lua o decizie importantă: să se întoarcă acasă, în România.

Din ediția de astăzi vom afla împreună de ce a ales să facă acest pas, cum a fost viața de familie peste hotare și ce diferențe a descoperit între cele două țări.

Tatiana ne povestește cum e viața în România după 20 de ani în străinătate și care e secretul unui proces de reîntoarcere reușit.

