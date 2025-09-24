Tanczos Barna, reacție după amânarea deciziei CCR pe proiectul privind pensiile magistraților

Tanczos Barna, viceprim-ministru în Guvernul Ilie Bolojan, a fost invitat, miercuri seara, la Digi24, unde și-a exprimat speranța că judecătorii CCR o să aibă suficientă „înțelepciune să ia o decizie bună pentru țară“.

„Sper ca această decizie să închidă pentru următoarele decenii această problemă, această controversă“, a zis Tanczos Barna la Digi24.

„Sunt măsuri care trebuie luate, sunt măsuri care au fost propuse de Guvern, asumate în Parlament şi acum sunt pe masa judecătorilor, o instituţie independentă, care este deasupra tuturor, practic, este forul suprem care trebuie să stabilească în asemenea situaţii verdictul final, un verdict care nu poate fi comentat, trebuie acceptat şi trebuie implementat. Eu sper că şi de data aceasta o să aibă suficientă înţelepciune această instituţie să ia o decizie bună pentru ţară“, a mai zis Tanczos Barna.

De asemenea, vicepremierul a arătat că societatea este foarte atentă la problema inechității legate de pensiile magistraților.

„Eu cred că, dacă cineva ar face acum un sondaj de opinie, lucrurile ar fi cu majoritate covârşitoare pentru a găsi această soluţie de echitate socială. Înţeleg şi contraargumentele care vin din partea sistemului de justiţie că nu poţi de azi pe mâine să zdruncini un sistem care este extrem de important, necesar, trebuie să fie unul stabil. (…) Trebuie să găsim echilibrul şi aceasta este cea mai mare provocare: să găseşti echilibrul care trece şi de o Curte Constituţională. (…) Sper ca această decizie să închidă pentru următoarele decenii această problemă, această controversă“, a mai declarat viceprim-ministrul Tanczos Barna.