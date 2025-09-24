€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 22:30 24 Sep 2025 | Data publicării: 22:30 24 Sep 2025

Tanczos Barna, reacție după amânarea deciziei CCR pe proiectul privind pensiile magistraților

Autor: Ioan-Radu Gava
tanczos-barna_10892400 FOTO: Agerpres
 

Tanczos Barna, viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a comentat decizia CCR de a amâna o pronunțare pe proiectul ce vizează pensiile magistraților.

Tanczos Barna, viceprim-ministru în Guvernul Ilie Bolojan, a fost invitat, miercuri seara, la Digi24, unde și-a exprimat speranța că judecătorii CCR o să aibă suficientă „înțelepciune să ia o decizie bună pentru țară“.

„Sper ca această decizie să închidă pentru următoarele decenii această problemă, această controversă“, a zis Tanczos Barna la Digi24.

„Sunt măsuri care trebuie luate, sunt măsuri care au fost propuse de Guvern, asumate în Parlament şi acum sunt pe masa judecătorilor, o instituţie independentă, care este deasupra tuturor, practic, este forul suprem care trebuie să stabilească în asemenea situaţii verdictul final, un verdict care nu poate fi comentat, trebuie acceptat şi trebuie implementat. Eu sper că şi de data aceasta o să aibă suficientă înţelepciune această instituţie să ia o decizie bună pentru ţară“, a mai zis Tanczos Barna.

De asemenea, vicepremierul a arătat că societatea este foarte atentă la problema inechității legate de pensiile magistraților.

„Eu cred că, dacă cineva ar face acum un sondaj de opinie, lucrurile ar fi cu majoritate covârşitoare pentru a găsi această soluţie de echitate socială. Înţeleg şi contraargumentele care vin din partea sistemului de justiţie că nu poţi de azi pe mâine să zdruncini un sistem care este extrem de important, necesar, trebuie să fie unul stabil. (…) Trebuie să găsim echilibrul şi aceasta este cea mai mare provocare: să găseşti echilibrul care trece şi de o Curte Constituţională. (…) Sper ca această decizie să închidă pentru următoarele decenii această problemă, această controversă“, a mai declarat viceprim-ministrul Tanczos Barna.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tanczos barna
pensii magistrati
ccr
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
James Comey, fostul director al FBI, ar urma să fie pus sub acuzare
Publicat acum 22 minute
Brânzică Almette de casă: simplu, rapid și mai bună decât cea din magazin!
Publicat acum 26 minute
Lavrov i-a spus lui Rubio că europenii și Kievul sunt de vină pentru prelungirea războiului din Ucraina
Publicat acum 31 minute
Cum să scapi de igrasie fără bătăi de cap. Soluții care chiar funcționează
Publicat acum 36 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 15 ore si 21 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close