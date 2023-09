"Guvernul nu a reușit să absoarbă banii europeni. S-au luat puţin sub 300 de milioane de euro dintr-un total de 6 miliarde de euro care există - banii au fost trimişi de CE în BNR - şi încă 6 miliarde de euro care ar fi trebuit să vină dar care nu au venit pentru că nu s-au implementat reformele solicitate şi nu s-au cheltuit ceilalţi 6 miliarde.

Când cineva îţi oferă bani cu titlu gratuit sau cu dobândă aproape de zero - banii aceia provin de undeva, de la români, de la nemţi, de la spanioli, nemţi, toţi cetăţenii UE -, cineva are pretenţia să îi şi foloseşti. Faptul că doar au fost trimişi dar noi nu i-am luat nu ajută pe nimeni. Astfel, avem 12 miliarde de euro care trebuiau să intre în economia României. Rotaţia monedei în România este undeva de trei ori pe an - asta ar fi însemnat, la nivelul PIB, 12 miliarde de euro.

Ar fi însemnat că ar fi crescut PIB-ul ţării, cel puţin la parametrii actuali, undeva la de trei ori - 36 de miliarde de euro. Impozitaţi-i şi veţi vedea că sunt fix banii care lipsesc. De fapt, economia mergea cum trebuia să meargă. Politicienii actuali nu şi-au făcut treaba", a explicat Marius Lulea, la DCNews TV.

